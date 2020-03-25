Доходная часть бюджета Вологодской области на 2020 год увеличена на 2,8 млрд. рублей

Поправки в бюджет Вологодской области на 2020 год приняли 25 марта депутаты регионального парламента. В документе учли расходы на дорожную деятельность, увеличение зарплаты бюджетникам, покупку транспорта для социального такси и другие инициативы.

– Что касается поправок в бюджет, то доходная часть была увеличена на 2,8 млрд. рублей до 84,7 млрд., расходная – на 7,7 млрд. до 94,5 млрд. рублей. Дефицит составит 9,8 млрд., и он полностью покрывается за счет средств, которые были аккумулированы в предыдущие периоды. Увеличиваются средства на осуществление дорожной деятельности на 2,4 млрд. рублей, в том числе сюда заложены средства на строительство нового моста в Череповце, - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко. - 1,1 млрд. рублей направляется на увеличение на 20% заработной платы тем категориям работников, которые не вошли в указы президента. Кроме того, заложено 42 млн. рублей на закупку транспорта для социального такси и более 51 млн. рублей – на организацию межрайонных автобусных перевозок. Это две статьи, по которым было очень много обращений к депутатам, в общественные приемные партии «Единая Россия». губернатор поддержал предложения депутатов, вместе нашли соответствующее решение. Также отмечу, что более 100 млн. рублей будут направлены на питание школьников».

Кроме того, область получила более 1 млрд. рублей из федерального бюджета на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, 132 млн. – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о Череповце, Тотьме и Устюжне - победителях соответствующего федерального конкурса.

206 млн. рублей пойдут на денежное вознаграждение педагогам за классное руководство в рамках исполнения указов, озвученных в послании президента Федеральному Собранию. Более 22 млн. рублей направляются на единовременные выплаты в 75 тысяч рублей на ремонт жилья участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

От Фонда содействия реформированию ЖКХ область получила 372,5 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилья, а компания «Газпром» выделила почти 700 млн. на строительство и ремонт социальных и инфраструктурных объектов в регионе.

Кроме того, согласно поправкам, более 47 млн. пойдут на реализацию проекта «Народный бюджет», почти 51 млн. – на уличное освещение в муниципалитетах, 212 млн. – на ремонт Вологодской областной клинической больницы и свыше 960 млн. – на объекты капитальных вложений по решениям градостроительных советов.

Ранее NewsVo сообщал, что сегодняшняя сессия ЗСО впервые прошла в режиме ограниченного доступа из-за пандемии коронавируса. Количество ее участников снизили до 50 человек.