28 автобусных маршрутов внутрирайонного сообщения появятся в Вологодской области в 2020 году

19.12.2019 [Общество]

С 1 мая 2020 года в Вологодской области обещают запустить 28 новых автобусных маршрутов, которые будут соединять небольшие населенные пункты области с районными центрами. Еще на 19 социально значимых маршрутах могут увеличить количество рейсов, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

На 2020 год на эти цели в бюджете области предусмотрено более 51 млн рублей. Это 94% от общей суммы, остальное должны выделить из муниципальных бюджетов.

- Мы взяли на себя практически весь объём субсидирования самых важных маршрутов, - в итоге у перевозчиков появляется возможность обновлять автобусный парк. Нам теперь не нужны большие автобусы на 50 мест, которые ходят полупустые. Необходимо приобретать бюджетные микроавтобусы, чтобы наполняемость была максимальной, — заявил глава региона Олег Кувшинников.

По данным пресс-службы губернатора, сейчас в области действуют 170 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, более 70% из них являются убыточными. Особенно остро эта проблема ощущается в районах, где отсутствует финансирование муниципальных перевозок.

- В нашем районе автобусного сообщения не существует уже несколько лет, потому что это очень затратно, финансировать из муниципального бюджета практически невозможно. За счёт областного субсидирования мы запустим три новых маршрута из райцентра в Нижнюю Ёнталу, Светицу и Шатенёво, — рассказала глава Кичменгско-Городецкого района Любовь Дьякова.

Какие еще населенные пункты будут соединять новые маршруты, пока точно не известно. В пресс-службе губернатора NewsVo ответили, что окончательный перечень маршрутов ещё формируется.

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Тэги: общественный транспорт

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