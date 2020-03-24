Сессия вологодского ЗСО пройдет в режиме ограниченного доступа из-за коронавируса

24.03.2020 [Политика]

Сессия Законодательного собрания Вологодской области впервые пройдет в режиме ограниченного доступа из-за пандемии коронавируса. По словам спикера Андрея Луценко, таким образом депутаты соблюдают условия режима повышенной готовности, который был введен в регионе в середине марта.

— В настоящее время по всей стране в связи с коронавирусом ограничивается количество массовых мероприятий, школы, колледжи перешли на дистанционное обучение, некоторые предприятия перешли на удаленный вид работы, — рассказал Андрей Луценко. — Мы свою работу в Законодательном собрании также перестраиваем: ограничиваем количество участников сессии ЗСО. Так, количество участников 45-й сессии, которая состоится завтра, не превысит 50 человек, из которых 34 — это депутаты ЗСО.

В этот раз на сессию не были приглашены представители общественных организаций: Общественной палаты Вологодской области, Молодежного парламента Вологодской области; представители департаментов правительства области, городских администраций. Тем не менее, все желающие могут наблюдать за онлайн-трансляцией на сайте ЗСО. 

Андрей Луценко также отметил, что в Заксобрании временно ограничили число массовых мероприятий. Личные приемы граждан переведены на дистанционный формат, сокращены рабочие командировки и выезды за пределы области.

Пресс-служба ЗСО также сообщает, что в здании парламента соблюдаются все необходимые меры безопасности – во избежание распространения инфекции в помещениях ведется регулярная уборка, все поверхности каждые два часа протираются специальным антибактериальным составом.

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек, любых спортивных и культурных мероприятий. Школьников отправили на досрочные весенние каникулы до 1 апреля. 

 

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: коронавирус, ЗСО

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