В Вологодской области ветераны ВОВ получат по 75 тысяч рублей из бюджета на ремонт жилья

31.01.2020 [Общество]

Единовременную региональную выплату на ремонт жилья в размере 75 тысяч рублей установили в Вологодской области для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом 30 января объявил глава региона Олег Кувшинников.

«Выплаты можно будет потратить как на капитальный, так и на текущий ремонт. Заявление от ветеранов или их родных мы будет принимать в течение юбилейного года. Подать документы можно в администрации района, департамент соцзащиты области или через Совет ветеранов. В соответствии с заявлением будут выделены средства. Уверен, такая областная мера социальной поддержки будет востребована нашими ветеранами», — отметил губернатор.

Региональная выплата дополнит федеральную: в середине января президент России Владимир Путин решение о выделении ветеранам по 75 тысяч рублей, а также по 50 тысяч рублей труженикам тыла из федерального бюджета к юбилею Победы.

По данным пресс-службы губернатора, сейчас в Вологодской области проживает больше 370 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Все они будут отмечены медалями «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». 

Тэги: выплаты, ветераны, ВОВ

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