Жительницу Череповецкого района освободили от ответственности за избиение ребенка из-за истечения срока давности

24.03.2020 [Происшествия]

Жительницу Череповецкого района освободили от ответственности за избиение приемного ребенка из-за истечения срока давности. Об этом 24 марта сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В неисполнении обязанностей по воспитанию приемных детей признали виновной жительницу поселка Суда. Это та самая женщина, которую в прошлом году одна из приемных девушек обвинила в том, что та оставила ее в Ярославле одну без денег.

Ранее следствие пришло к выводу, что с марта 2002 по январь 2019 года обвиняемая ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна и приемной матери. Женщина систематически применяла насилие к девочке 1995 года рождения. Кроме того, обвиняемая, будучи опекуном еще двух девочек, неоднократно заставляла их выполнять тяжелую работу по хозяйству, в том числе вне помещения дома и в неблагоприятных погодных условиях. Следователи выяснили, что женщина надолго закрывала детей в туалете, не обеспечивала их полноценным питанием, за незначительные провинности избивала и оскорбляла.

Как ранее сообщал NewsVo, о том, что права детей в семье нарушались, стало известно во время проверки сообщений в СМИ о том, что в Ярославле нашли 18-летнюю девушку-сироту из поселка Суда Череповецкого района. Сирота рассказывала, что опекуны оставили ее в чужом городе одну и без денег, чтобы она нашла работу. При этом у девушки есть психические отклонения, и она не может оставаться без поддержки близких. Опекуны говорили, что она сама поехала в Ярославль и решила жить самостоятельно, а деньги оставила им на хранение.

После сообщений в СМИ следователями была организована проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. 

Однако на суде из вышеперечисленного удалось доказать только факт избиения девочки 1995 года рождения.

- Судом и следствием установлено, что в период с 2003 по 2008 годы по месту жительства в Череповецком районе обвиняемая, ложно понимая допустимые методы воспитания детей, трижды наносила побои опекаемой, 1995 года рождения. Тем самым, оказала негативное воздействие на физическое и духовное формирование личности ребенка, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В итоге женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ  (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Ей было назначено наказание в виде штрафа, от которого она освобождена за истечением срока давности уголовного преследования. Кроме того, женщина должна выплатить потерпевшей компенсацию причиненного морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: приемные семьи, дети, опека

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