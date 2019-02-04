Череповецкие следователи проверяют факты из странной истории о девушке-сироте

Руководитель следственного управления СК РФ по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил провести доследственную проверку по размещенному в СМИ сообщению о возможном нарушении прав 18-летней девушки-сироты из поселка Суды. Сама девушка рассказала людям, что ее оставили в чужом городе без помощи, а ее опекун заверяет, что это неправда, а историю выдумали люди, хотевшие завладеть деньгами сироты.

Кристина воспитывалась в семье опекунов в поселке Суда, но, согласно появившейся в соцсети информации, когда ей исполнилось 18 лет, ее перевезли в Ярославль, чтобы она нашла там себе работу и проживала самостоятельно, невзирая на то, что у нее есть задержка психического развития.

Как сообщал официальный сайт мэрии Череповца, сообщение о девочке-сироте с тяжелой судьбой опубликовали в сообществе «Подслушано в Ярославле», но позже оно было удалено по просьбе опекуна. Написал его ярославец, сообщив, что на работу к его жене пришла устраиваться 18-летняя Кристина. В личном разговоре выяснилось, что девочка — сирота из Череповца, а в Ярославль ее якобы привезла опекун, сняв квартиру на 2 месяца и оставив 500 рублей, говорилось в посте.

На этот пост откликнулась некая Диана, которая поехала на встречу с Кристиной. Как утверждала Диана, 18 лет Кристине исполнилось 13 января, а уже 17 января ее привезли в соседнюю область. На счету сироты скопилась приличная сумма из пенсии по потере кормильца — около миллиона рублей.

По словам Дианы, опекун Галина согласилась встретиться с ней и Кристиной и отдать эти деньги, но просила удалить пост в соцсети. Однако в итоге Кристину увезли в психбольницу. В то же время опекун Галина рассказала другую версию событий. В приемной семье Кристина живет с 2006 года, там ж с 2009 года живет ее брат. Галина заверила, что девушку увезли в Ярославль по ее собственному желанию и дали не 500, а 5 000 рублей и сняли для нее квартиру. Галина также заверила журналистов, что Кристина сама согласилась полечиться в психбольнице. Она также отметила, что написала заявления в полицию по фактам вымогательства и клеветы.

По словам Галины Калачёвой, до публикации истории в соцсети Диана Кирсанова с родителями или опекой не связывалась.

«Когда я увидела этот сердобольный пост, стала писать Диане, просила позвонить. Диана долго не давала номер, с Кристиной разговаривать не давала. В итоге сказала, что мы должны привезти миллион, тогда она уберет пост. Если бы они действительно просили за Кристину, то сначала в опеку позвонили, узнали бы информацию — может, девочка сбежала, - говорит Галина.

Проведение проверки поручено сотрудникам следственного отдела по г.Череповец СУ СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации.