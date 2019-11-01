Жительницу Череповецкого района будут судить за истязание приемных детей

01.11.2019 [Общество]

В Череповецком районе передали в суд уголовное дело об истязании приемных детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию. В совершении преступления подозревается жительница поселка Суда. Это та самая женщина, которую в прошлом году одна из приемных девушек обвинила в том, что та оставила ее в Ярославле одну без денег.

— По версии следствия, с марта 2002 по январь 2019 года обвиняемая ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна и приемной матери. Женщина систематически применяла насилие к девочке 1995 года рождения. Кроме того, обвиняемая, будучи опекуном девочки 2001 года рождения, а с 2008 года — приемной матерью вышеуказанных лиц, и также еще одной  девочки 2003 года рождения, неоднократно заставляла их выполнять тяжелую работу по хозяйству, в том числе вне помещения дома и в неблагоприятных погодных условиях, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Кроме того, выяснилось, что женщина надолго закрывала детей в туалете, не обеспечивала их полноценным питанием, за незначительные провинности избивала и оскорбляла.

Как ранее сообщал NewsVo, о том, что права детей в семье нарушались, стало известно во время проверки сообщений в СМИ о том, что в Ярославле нашли 18-летнюю девушку-сироту из поселка Суда Череповецкого района. Сирота рассказывала, что опекуны оставили ее в чужом городе одну и без денег, чтобы она нашла работу. При этом у девушки есть психические отклонения, и она не может оставаться без поддержки близких. Опекуны говорили, что она сама поехала в Ярославль и решила жить самостоятельно, а деньги оставила им на хранение.

После сообщений в СМИ следователями была организована проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК РФ по Вологодской области отмечают, что по делу, помимо потерпевших, допрошено более тридцати свидетелей, среди которых знакомые, соседи и педагоги. Изъята необходимая документация и проведены судебно-медицинские экспертизы. На основе полученных доказательств установлены все пострадавшие и определена квалификация действий бывшего опекуна и приемной матери. 

- По инициативе следователей исполнительными органами Вологодской власти проведены независимые ведомственные проверки вопросов организации опеки в данной семье и соблюдения личных и имущественных прав опекаемых и лиц, вышедших из-под опеки, - говорится в сообщении.

Материалы дела, возбужденного по п. «г» ч. 2 ст.117 и ст.156 УК РФ  (истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), переданы в суд.

Тэги: жестокость, приемные семьи

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