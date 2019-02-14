Следователи возбудили уголовное дело для проверки информации о брошенной в Ярославле череповецкой девушке-сироте

В Вологодской области следователи возбудили уголовное дело, чтобы установить, как опекуны воспитывали 18-летнюю девушку-сироту из поселка Суда в Череповецком районе, которую одну и без денег обнаружили в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.

Напомним, в начале февраля в череповецких СМИ появилась информация о том, что в Ярославле нашли 18-летнюю девушку-сироту из поселка Суда Череповецкого района. Сирота рассказывала, что опекуны оставили ее в чужом городе одну и без денег, чтобы она нашла работу. При этом у девушки есть психические отклонения, и она не может оставаться без поддержки близких.

По сообщениям СМИ о возможном нарушении прав сироты следственным отделом по Череповец СУ СК РФ по Вологодской области была начата проверка, в ходе которой были опрошены сама девушка, жители Ярославля, которые с ней общались, а также представитель ярославской службы пост-интернатного сопровождения. Последний пояснил, что девушка сообщила ему, что бывший опекун привезла ее в Ярославль и оставила без средств к существованию, присвоив себе все имеющиеся у нее деньги.

При этом следователям сама сирота рассказала другую версию произошедшего: в Ярославль она якобы поехала по собственному желанию, поскольку хотела жить самостоятельно, а принадлежащий ей 1 млн рублей она оставила на хранение опекуну. В Ярославле она познакомилась с местной жительницей, рассказала ей об имеющейся крупной сумме денег, после чего та открыла вместе с ней в банке счет на имя девушки. Предполагалось, что опекун переведет туда деньги сироты.

«В ходе процессуальной проверки по данному факту следователям от опрошенных лиц и средств массовой информации, а также при оценке изъятых документов, поступает противоречивая информация о возможных фактах применявшегося ранее физического насилия в семье, психологического давления на воспитанников, не подтвержденных фактов нарушений при расходовании денежных средств опекаемых детей», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Поскольку собранные данные противоречивы и требуют проверки, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

В рамках следствия будет дана принципиальная юридическая оценка и иным обстоятельствам, на которые указывают свидетели и другие сироты, ранее воспитывавшиеся в семье у этого опекуна. Следователи установят, в полной ли мере сироты получили причитающиеся ими в соответствии с законодательством деньги, а также не проявлялась ли в прошлые годы в отношении воспитанников жестокость. Также будет проверена законность помещения 18-летней девушки на лечение в психоневрологическое учреждение.

«В рамках процессуальной проверки проведены судебно-медицинские экспертизы всех приемных детей череповчанки-опекуна, согласно результатам которых каких-либо телесных повреждений у них обнаружено не было», - говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Кроме того, следователи инициировали проверку в отношении органов опеки и попечительства Череповецкого района, в ходе которой будет дана оценка вопросу законности передачи жительнице района детей под опеку и эффективности контроля за соблюдением прав несовершеннолетних со стороны опекуна (ст.293 УК РФ - халатность).

Информация о сложившейся ситуации направлена губернатору Вологодской области, в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в региональное управление УМВД России. Следователи настаивают на необходимости обеспечить на областном уровне независимые ведомственные проверки вопросов организации опеки в этой семье и соблюдения всех прав опекаемых, включая личные и имущественные права уже вышедших из-под опеки лиц. Это, как отмечают в СКР, необходимо в связи с поступившей информацией о личных взаимоотношениях и дружбе опекуна с представителями социальных органов и, как следствие, их предвзятости по отношению к ней в проведении контрольных мероприятий.