На подарки вологодским первоклассникам от имени губернатора в этом году потратят 11 млн рублей

11 млн рублей потратят из бюджета Вологодской области на губернаторские подарки первоклассникам в 2020 году. Это почти в полтора раза меньше, чем в прошлом году. NewsVo писал, что в мае 2019 года выпускникам детских садов подарили школьные наборы, купленные по завышенной цене. После публикации на нашем сайте была проведена прокурорская проверка.

В этом году институт снова заказал подарки первоклассникам, но уже через аукцион. Начальная (максимальная) цена контракта составила 18 135 553,33 рубля. На конкурс заявилось шесть участников, а победителем стал тот, кто предложил за подарки с тем же составом, что и в прошлом году, 10 791 188,99 рублей. Это стоимость 16 480 наборов. То есть один подарок обойдется бюджету в 654 рубля за штуку вместо 1500 рублей, которые были потрачены в прошлом году.

Набор для первоклассника. Фото NewsVo.

В июне прошлого года в материале «Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?» Newsvo рассказал о том, что Вологодский институт развития образования закупил у единственного поставщика канцелярские принадлежности в подарок будущим первоклассникам. По сути, единая закупка была раздроблена на несколько маленьких. Это «отмело» лишних конкурентов и не позволило снизить стоимость закупки.



Подарки для первоклассников обошлись областному бюджету в 18,6 млн рублей, 1500 рублей за один подарок. На подарках было подписано «Программа губернатора». Newsvo выяснил, что канцтовары можно было бы закупить гораздо дешевле, чем указано в контрактах.

Так, например, на сайте «Информат» шариковая ручка из чемоданчика стоит 5 рублей 36 копеек, то есть две ручки могли обойтись бюджету всего в 10,72 рублей. Однако на ручки было заложено 40 рублей за пару, то есть примерно в четыре раза больше. Всего на ручки область потратила 647 400 рублей, хотя из этой суммы можно было бы сэкономить 473 896 рублей.

В целом, если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам, видимо, «улетело в трубу» почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше — около 10 миллионов. Предприниматели оценили закупочную стоимость папки со всем содержимым в 600 рублей.

После публикации на нашем сайте была проведена прокурорская проверка. В ведомстве установили, что в феврале и марте 2019 года между «ВИРО» и ООО «Типография Печатник Савва» были заключены договоры на поставку канцелярских и иных товаров. Отметим, что в правительстве Вологодской области прошлым летом корреспонденту NewsVo отказались назвать поставщика наборов, что является нарушением закона о СМИ.

— Учреждение осуществило действия по закупке товаров у единственного поставщика, тогда как данные действия следовало осуществлять конкурентным способом. Кроме того, согласно типовому положению, закупка у единственного поставщика могла проводиться в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, что было нарушено, — сообщала прокуратура Вологодской области.

Прокуратура пришла к выводу, что неисполнение «Вологодским институтом развития образования» требований законодательства о госзакупках привело к нарушению принципов открытости, прозрачности, ограничению конкуренции, необоснованному ограничению числа участников закупки, а также публичных интересов и (или) прав законных интересов третьих лиц. За это ВИРО оштрафовали на 15 тысяч рублей. При этом NewsVo не располагает информацией о том, были ли приняты меры по поводу того, что на товары, скорее всего, потратили из бюджета на несколько миллионов больше, чем могли бы.