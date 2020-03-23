На подарки вологодским первоклассникам от имени губернатора в этом году потратят 11 млн рублей

23.03.2020 [Общество]

11 млн рублей потратят из бюджета Вологодской области на губернаторские подарки первоклассникам в 2020 году. Это почти в полтора раза меньше, чем в прошлом году. NewsVo писал, что в мае 2019 года выпускникам детских садов подарили школьные наборы, купленные по завышенной цене. После публикации на нашем сайте была проведена прокурорская проверка. 

В этом году институт снова заказал подарки первоклассникам, но уже через аукцион. Начальная (максимальная) цена контракта составила 18 135 553,33 рубля. На конкурс заявилось шесть участников, а победителем стал тот, кто предложил за подарки с тем же составом, что и в прошлом году, 10 791 188,99 рублей. Это стоимость 16 480 наборов. То есть один подарок обойдется бюджету в 654 рубля за штуку вместо 1500 рублей, которые были потрачены в прошлом году.

Набор для первоклассника. Фото NewsVo.

В июне прошлого года в материале «Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?» Newsvo рассказал о том, что Вологодский институт развития образования закупил у единственного поставщика канцелярские принадлежности в подарок будущим первоклассникам. По сути, единая закупка была раздроблена на несколько маленьких. Это «отмело» лишних конкурентов и не позволило снизить стоимость закупки.

Подарки для первоклассников обошлись областному бюджету в 18,6 млн рублей, 1500 рублей за один подарок. На подарках было подписано «Программа губернатора». Newsvo выяснил, что канцтовары можно было бы закупить гораздо дешевле, чем указано в контрактах. 

Так, например, на сайте «Информат» шариковая ручка из чемоданчика стоит 5 рублей 36 копеек, то есть две ручки могли обойтись бюджету всего в 10,72 рублей. Однако на ручки было заложено 40 рублей за пару, то есть примерно в четыре раза больше. Всего на ручки область потратила 647  400 рублей, хотя из этой суммы можно было бы сэкономить 473  896 рублей. 

В целом, если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам, видимо, «улетело в трубу» почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше — около 10 миллионов. Предприниматели оценили закупочную стоимость папки со всем содержимым в 600 рублей.

После публикации на нашем сайте была проведена прокурорская проверка. В ведомстве установили, что в феврале и марте 2019 года между «ВИРО» и ООО «Типография Печатник Савва» были заключены договоры на поставку канцелярских и иных товаров. Отметим, что в правительстве Вологодской области прошлым летом корреспонденту NewsVo отказались назвать поставщика наборов, что является нарушением закона о СМИ. 

— Учреждение осуществило действия по закупке товаров у единственного поставщика, тогда как данные действия следовало осуществлять конкурентным способом. Кроме того, согласно типовому положению, закупка у единственного поставщика могла проводиться в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, что было нарушено, — сообщала прокуратура Вологодской области.

Прокуратура пришла к выводу, что неисполнение «Вологодским институтом развития образования» требований законодательства о госзакупках привело к нарушению принципов открытости, прозрачности, ограничению конкуренции, необоснованному ограничению числа участников закупки, а также публичных интересов и (или) прав законных интересов третьих лиц. За это ВИРО оштрафовали на 15 тысяч рублей. При этом NewsVo не располагает информацией о том, были ли приняты меры по поводу того, что на товары, скорее всего, потратили из бюджета на несколько миллионов больше, чем могли бы.

 

Тэги: госзакупки, подарки, первоклассники, правительство области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
В Вологодской области школьников отправили на каникулы с 18 марта
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
23.03.2020 [Общество]

В медучреждениях Вологодской области 257 аппаратов искусственной вентиляции легких

523
0
23.03.2020 [Общество]

На подарки вологодским первоклассникам от имени губернатора в этом году потратят 11 млн рублей

441
0
20.03.2020 [Общество]

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине

7268
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрация Вологды купила смартфон Samsung Galaxy за 53 тысячи рублей
Регоператор «Аквалайн» закрыл свой единственный в области офис на неопределенный срок
Двух череповчан обманули на 200 тысяч рублей при оказании интим-услуг
Вологодские ученики смогут дистанционно принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
В Сямженском районе суд оштрафовал женщину-опекуна, избивавшую приёмных детей
В Череповце стартовало онлайн-голосование за тип подсветки нового моста
Отреставрированный брачный венец XIX века покажет Кирилло-Белозерский музей-заповедник
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

2853
0
23.03.2020 [БлогоVO]

Акции против поправок в Конституцию РФ

210
0
22.03.2020 [Обзор Прессы]

Праздник русской тройки. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 22.03.2020

584
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика