ЕСПЧ зарегистрировал жалобу по делу оштрафованного за статус о Путине в соцсети жителя Верховажья

27.02.2020 [Общество]

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу по делу оштрафованного за статус о Путине в соцсети жителя Верховажья Юрия Шадрина. Об этом в своем телеграм-канале написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

— Это было одно из первых дел о неуважении к власти. Всего ЕСПЧ на сегодня зарегистрировал 9 подобных жалоб, — отмечает Чиков.

Фото из телеграм-канала Павла Чикова

Как ранее сообщал NewsVo, 3 мая этого года Юрий Шадрин написал на своей странице «Путин ******* реальный, а не сказочный». Спустя несколько дней его вызвали в полицию для составления протокола по новой статье об оскорблении власти. В качестве доказательства вины мужчины ему была предъявлена экспертиза, проведенная учителем русского языка Верховажской школы Аленой Поповой. Она каким-то образом установила, что речь в статусе Шадрина идет именно о президенте РФ.

7 июня Верховажский районный суд постановил оштрафовать Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей. Он подал апелляцию в Вологодский областной суд, однако тот оставил решение в силе. Юрий Шадрин и его юрист рассказали Newsvo, что апелляция рассматривалась с нарушениями. В частности, судья в Вологде приняла во внимание видео, которое в суде первой инстанции не фигурировало.

Друзья Юрия объявили сбор средств на оплату штрафа. В итоге, как рассказал NewsVo житель Верховажья, удалось собрать 21 800 рублей, остальные 8 200 рублей он доплатил сам.

В начале февраля 2020 года Верховажский районный суд вновь оштрафовал Юрия Шадрина за оскорбление Путина в соцсети. На этот раз поводом для разбирательства стал ноябрьский пост мужчины, в котором употребляются слова «гадюка», «монстр», «мразь». Жителю Верховажья назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. 

Тэги: жалоба, ЕСПЧ, права человека, оскорбление власти

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