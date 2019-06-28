Житель Верховажья не смог оспорить в областном суде штраф за пост о Путине в соцсети

Вологодский областной суд оставил в силе решение о штрафе в 30 тысяч рублей для жителя Верховажья Юрия Шадрина за пост о Путине в соцсети. Апелляционная жалоба, которую рассматривали сегодня, не была удовлетворена. Дело рассматривали в отсутствие инспектора полиции, составившего протокол.

На сегодняшнем заседании были показаны видеоматериалы - интервью Юрия Шадрина русской службе BBC.

Защитник Шадрина и сам мужчина рассказали корреспонденту Newsvo, что в суде первой инстанции эти видео не изучались и им непонятно, на каком основании их рассматривал Вологодский областной суд.

Шадрин и адвокат знакомятся с приложенными к делу видеозаписями. Фото Newsvo.

При этом судья апелляционной инстанции Мальцева в решении по этому делу ссылается на эти интервью:

- Не возникло сомнений, что в текстовой записи, размещенной на странице в социальной сети, послужившей основанием для возбуждения уголовного дела, речь идет именно о президенте РФ Владимире Путине, а не о лице с такой же фамилией. Так, в интервью корреспонденту BBC Шадрин подтвердил, что размещенный им пост, содержащий нецензурное слово, подразумевает именно президента Российской Федерации Путина, с политикой которого он не согласен, а не иного лица с такой же фамилией.

В ответ на возражения защитнику Юрия Шадрина было объявлено, что видеозаписи были приобщены к материалам дела еще в первой инстанции - это произошло 4 июня.

Cудья областного суда зачитывает решение. Фото Newsvo.

- О том, что эти видеозаписи есть, в суде первой инстанции не упоминалось никем вообще. О том, что есть эти диски, я узнал только тогда, когда мне прислали из этого суда, областного, возражения инспектора. Только из него, - говорит Юрий Шадрин.

По словам защитника Юрия Шадрина, юриста Александра Аршинова, рассмотрение этих записей в суде апелляционной инстанции - грубейшее нарушение.

- В своем постановлении районный суд на эти видеозаписи, на эти диски, на какие-либо сопроводительные письма вообще не ссылается. Эти документы даже не озвучивались в суде первой инстанции, когда рассматривалось дело. Поэтому, конечно же, это нарушение, и в кассационной жалобе на решение это обязательно будет отражено, - пояснил Newsvo Александр Аршинов.



Как ранее сообщал Newsvo, 3 мая этого года Юрий Шадрин написал на своей странице «Путин ******* реальный, а не сказочный». Спустя несколько дней его вызвали в полицию для составления протокола по новой статье об оскорблении власти. В качестве доказательства вины мужчины ему была предъявлена экспертиза, проведенная учителем русского языка Верховажской школы. В ней говорилось, что пост Шадрина содержит оскорбление власти в лице президента.



Внимание к своей персоне житель Верховажья связывает со своей активной общественной деятельностью: летом 2018 года Юрий Шадрин был организатором митинга против повышения пенсионного возраста в Верховажье. Однако обвинения, по его мнению, абсурдны.



- Если бы было доказано, что речь всё же о нем (ред. – президенте) (что абсолютно невозможно доказать), то при чем тут оскорбление власти? Это оскорбление физического лица, и совсем другая статья. К тому же в этом случае само оскорбившееся лицо должно обратиться с заявлением в полицию, - говорит Шадрин.



Юрий Шадрин рассказал Newsvo, что летом 2018 года он организовал в Верховажье митинг против повышения пенсионного возраста, и, видимо, после этого, на его страницу стали обращать внимание.



В итоге 7 июня Верховажский районный суд постановил оштрафовать жителя Верховажья Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей за «явное неуважение» к власти.

Юрий Шадрин попытался обжаловать это решение в вышестоящей инстанции - областном суде, однако тот оставил его в силе.