Жителя Верховажья Юрия Шадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус о Путине в соцсети

Евгения Сибирцева

Районный суд постановил оштрафовать жителя Верховажья Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей. Напомним, его судили по новой статье КоАП РФ за «явное неуважение» к власти. Штраф Юрий считает несправедливым, но чувство юмора не теряет: поросят, которые у него появились в мае, он назвал Димой Рогозиным и Валей Матвиенко.

Штрафы

В мае в статусе на своей странице ВКонтакте Юрий написал: "Путин ******** реальный, а не сказочный". 13 мая его вызвали в полицию и составили протокол по ч. 3 статьи 20.1.

- Для рассмотрения такого важного дела приехала целый майор какого-то там отдела по Вологодской области. Ну как же, такое преступление! Тут силами одной местной полиции не справиться. В протоколе она написала, что я совершил уголовно наказуемое деяние, поэтому на меня заводится административное дело по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Женская логика, не иначе, – написал тогда Юрий на своей странице в соцсети.

Чтобы доказать оскорбительность надписи для конкретного человека, нужна экспертиза. В данном случае в роли эксперта выступила учитель русского языка Верховажской средней школы Алена Попова, которая каким-то образом установила, что речь идет именно о президенте РФ.

– Видно, патриотическое чутье тут у нее сработало, – предположил Шадрин, описывая вывод эксперта в соцсети. – Хотелось бы напомнить и ей, и представителям правоохранительных органов, что в России живут несколько тысяч человек по фамилии Путин.

Однако 7 июня Верховажский районный суд постановил оштрафовать Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей.

- Наличие в размещенной Шадриным информации нецензурной лексики в неприличной форме в отношении представителя государственной власти, а именно Президента РФ, подтверждено пояснениями специалиста, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Юрий рассказал корреспонденту Newsvo, что будет оспаривать решение суда. Мужчина считает, что на его страницу обратили внимание, потому что в 2018 году он организовал в Верховажье митинг против повышения пенсионного возраста и конфликтовал после этого с редактором газеты «Верховажский вестник» (учредитель АНО «Редакция газеты «Верховажский вестник» - администрация Верховажского района).

После митинга в этой газете опубликовали материал, в котором говорилось, что людей на акцию пришло мало и что они были пассивны. Хотя на самом деле, по словам Юрия, там собралось около трехсот человек, что для Верховажья немало, и люди аплодировали его выступлению, что подтверждают видео с митинга. Отметим, что материал в «Верховажском вестнике» был опубликован без указания автора:

- Я назвал [в cоцсети] главного редактора Наталью Свирскую подлым и низким человеком, она написала на меня заявление в полицию, назвав это оскорблением, - рассказал Юрий.

Тогда его оштрафовали на три тысячи рублей.

«Съели Владимира Владимировича»

Иногда на странице Юрия Шадрина в соцсети и его друзей появляются веселые записи:

- «Владимира Владимировича больше нет. Мы его съели. Откормлен был специальным способом, потому особенно вкусен! Сочный такой, продымился хорошо, с корочкой – прелесть!» – к этому посту на странице одного из друзей Юрия была приложена фотография шашлыков.

- Нет больше с нами Танюши Соловьевой, зарезал её сегодня. Хорошая получилась свинка, - так Юрий Соловьев подписал вот эту фотографию:

Юрий говорит, что называет так поросят, чтобы их было не жалко есть. Кроме Владимира Владимировича и Танюши Соловьевой (ред. - так же зовут женщину, которая была прокурором района), были съедены, в частности, поросята Патриарх Кирилл и Вовка Соловьев. Друзья Юрия в прошлом году предлагали назвать кого-нибудь из новых поросят Киселев, но это шутливое пожелание пока не исполнено. Поросят, которые появились в мае, Юрий Шадрин назвал Димой Рогозиным и Валей Матвиенко: