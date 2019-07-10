Объявлен сбор средств Юрию Шадрину на выплату штрафа за статус о Путине в соцсети

10.07.2019 [Общество]
Объявлен сбор средств Юрию Шадрину на выплату штрафа за статус о Путине в соцсети

Юрий Шадрин (справа) в Вологодском областном суде. Фото Newsvo.

Друзья жителя Верховажья Юрия Шадрина объявили сбор денег на выплату штрафа 30 000 рублей, который на него наложил суд за надпись о Путине в соцсети. Его судили по новой статье КоАП РФ за «явное неуважение» к власти. 

Напомним, 3 мая этого года Юрий Шадрин написал на своей странице «Путин ******* реальный, а не сказочный». Спустя несколько дней его вызвали в полицию для составления протокола по новой статье об оскорблении власти. В качестве доказательства вины мужчины ему была предъявлена экспертиза, проведенная учителем русского языка Верховажской школы Аленой Поповой. Она каким-то образом установила, что речь в статусе Шадрина идет именно о президенте РФ.

7 июня Верховажский районный суд постановил оштрафовать Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей. Он подал апелляцию в Вологодский областной суд, однако тот оставил решение в силе. Юрий Шадрин и его юрист рассказали Newsvo, что апелляция рассматривалась с нарушениями. В частности, судья в Вологде приняла во внимание видео, которое в суде первой инстанции не фигурировало.

Теперь Юрий Шадрин собирается направить жалобу в суд по правам человека в Страсбург, а пока его друзья объявили сбор на оплату штрафа.

Реквизиты для тех, кто хочет помочь:

-— 4817 7601 5139 9429 - номер карты Юрия Шадрина (Сбербанк)
-— через аккаунт Юрия Шадрина с помощью опции "Отправить деньги" (без комиссии с Mastercard и Maestro, с остальных - комиссия 50 руб.)
-— по номеру телефона 8-921-8307156 на карту, отправив СМС на номер Сбербанка 900.

Напомним, ранее о своем желании помочь Юрию Шадрину оплатить штраф также заявил журналист Леонид Парфенов

Тэги: штрафы, власть, общество, свобода слова

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