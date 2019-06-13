Леонид Парфенов поможет жителю Верховажья, осужденному за пост о Путине, выплатить штраф

Журналист Леонид Парфенов поможет осужденному за пост о Путине в соцсети жителю Верховажья Юрию Шадрину собрать 30 тысяч рублей на штраф в случае, если решение районного суда не будет отменено. Об этом он заявил во время прямого эфира на своем youtube-канале «Парфенон».

Во время прямого эфира Леонид напомнил о первых штрафах, которые в России были назначены судами по статье об оскорблении власти. Сначала в апреле штраф в 30 тысяч рублей получил 34-летний житель в Новгородской области за то, что разместил на своей странице в соцсети запись «Путин — сказочный ******».

— А второй — это Верховажье. Исправляю, в нескольких столичных СМИ было «Верховражье». Это район такой, Верховажский, к Архангельской области туда, на север. Даже по вологодским меркам вполне себе такие «медвежьи» места, где, собственно, и должна обитать русская правда. И там Юрий Шадрин возразил, написал «ВКонтакте», что Путин не сказочный, а реальный ******. И за это тоже получил. Вот, на неделе был районный суд, 30 тысяч штрафа назначили.

Журналист отметил, что закон об оскорблении власти называют «законом Клишаса», по имени российского сенатора Андрея Клишаса, который стал инициатором его принятия. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что Клишасу принадлежит дом в Швейцарии на озеро Лаго Маджоре. При этом в 2014 году в ФБК уличили Клишаса в том, что он задекларировал швейцарский земельный участок на 400 квадратных метров меньше, чем есть на самом деле.

— Я не ставлю под сомнение происхождение доходов сенатора Клишаса, одно только ясно, что он не знает, сколько получают в Верховажье. Потому что 30 тысяч — это неподъемный совершенно штраф. В Верховажье и о 15 тысячах зарплаты в месяц никто не мечтает. И вот будет «пересуд», что называется, то есть суд второй инстанции, Вологодский областной. Я уже даже связался с адвокатом, если, что называется, устоит в суде второй инстанции этот штраф, то как-то свяжусь и какую-то денежку земляку перечислю. Потому что, что называется, «давно живу, успел присмотреться», но 30 тысяч... Верховажью... за то, что не сказочный, а реальный? Это действительно не сказочно, а реально, — отметил Леонид Парфенов.

Леонид Парфенов родился в Череповце в 1960 году, советский и российский журналист,известен по циклу «Намедни» на НТВ, так же он являлся одним из авторов проекта «Старые песни о главном», в течение трех лет был редактором журнала «Русский Newsweek», снимает документальные фильмы ( среди его работ - "Цвет нации", "Русские евреи", "Птица-Гоголь" и многие другие).

Ранее Newsvo сообщал, что в Верховажье полицейские составили протокол по новой административной статье об оскорблении власти на местного жителя. 3 мая Юрий Шадрин написал на своей странице «Путин ******* реальный, а не сказочный».

- Из материалов дела следует, что в качестве эксперта по изучению моего статуса была привлечена учитель русского языка верховажской средней школы Попова А. Она нашла в нем оскорбление власти в лице президента. Видно, патриотическое чутье тут у нее сработало, - пишет Юрий Шадрин.

Внимание к своей персоне житель Верховажья связывает со своей активной общественной деятельностью: летом 2018 года Юрий Шадрин был организатором митинга против повышения пенсионного возраста в Верховажье. Однако обвинения, по его мнению, абсурдны.

7 июня Верховажский районный суд оштрафовал Шадрина на 30 тысяч рублей. Мужчина намерен оспаривать это решение.