Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"

Бывший руководитель департамента городского хозяйства Вологды Антон Мусихин теперь работает заместителем гендиректора строительной фирмы ЗАО «Горстройзаказчик». Как сообщает газета "Премьер", до 10 февраля он находится в командировке.

Гендиректором ЗАО "Горстройзаказчик" является Петр Рыжков. Фирма строила несколько крупных объектов в Вологодской области, в том числе в 2018 году получила контракт на строительство аэропорта в Великом Устюге, в 2019 году - контракт на возведение школы в Соколе. Эта же фирма построила школу на улице Северной в Вологде. В Вологде за "Горстройзаказчиком" числятся неоднократные нарушения при строительстве. Например, сейчас фирму просят прекратить сбрасывать загрязненную воду с автобетоносмесителя в котлован рядом с жилыми домами возле ЖК "Любимый дом".

Напомним, сейчас Антон Мусихин проходит обвиняемым по уголовному делу о так называемом хищении при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе. Слушания по нему начались в ноябре 2019 года, факт хищения пока не доказан. Работы по строительству развязки были завершены в июне 2016 года. Антон Мусихин возглавил ДГХ с июля 2016 года. До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его заместителем и начальником департамента городского хозяйства — Алексей Осокин, а первым заместителем начальника департамента городского хозяйства — Евгений Соколов.