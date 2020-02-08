Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"

08.02.2020 [Общество]

Бывший руководитель департамента городского хозяйства Вологды Антон Мусихин теперь работает заместителем гендиректора строительной фирмы ЗАО «Горстройзаказчик». Как сообщает газета "Премьер", до 10 февраля он находится в командировке.

Гендиректором ЗАО "Горстройзаказчик" является Петр Рыжков. Фирма строила несколько крупных объектов в Вологодской области, в том числе в 2018 году получила контракт на строительство аэропорта в Великом Устюге, в 2019 году - контракт на возведение школы в Соколе. Эта же фирма построила школу на улице Северной в Вологде. В Вологде за "Горстройзаказчиком" числятся неоднократные нарушения при строительстве. Например, сейчас фирму просят прекратить сбрасывать загрязненную воду с автобетоносмесителя в котлован рядом с жилыми домами возле ЖК "Любимый дом".

Напомним, сейчас Антон Мусихин проходит обвиняемым по уголовному делу о так называемом хищении при строительстве развязки в створе Белозерского шоссеСлушания по нему начались в ноябре 2019 года, факт хищения пока не доказан. Работы по строительству развязки были завершены в июне 2016 года. Антон Мусихин возглавил ДГХ с июля 2016 года. До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его заместителем и начальником департамента городского хозяйства — Алексей Осокин, а первым заместителем начальника департамента городского хозяйства — Евгений Соколов.

Тэги: Горстройзаказчик

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