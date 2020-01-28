В Вологде "Горстройзаказчик" сбрасывает грязную воду в котлован, соединенный с ливневкой

В Вологде депутат гордумы от "Единой России" Михаил Козырев направил письмо гендиректору ЗАО "Горстройзаказчик" Петру Рыжкову, в котором просит фирму прекратить нарушения при строительстве жилого комплекса на улице Сергея Преминина. Речь идет о ЖК "Любимый дом".

В обращении говорится, что загрязненная вода с автобетоносмесителя сбрасывается в котлован рядом с жилыми домами (см. фото). При этом котлован необходим для соединения ливневой канализации дома на улице Сергей Преминина, 10Б с новостройкой (Сергея Преминина, 10В). Дом на улице Сергей Преминина, 10Б находится в управлении ТСЖ "ЖК "Высота", председателем которого является депутат Михаил Козырев.

- Сбросная загрязненная вода способна захламить и закупорить ливневую трубу остатками бетона и цемента, а также возможно другими строительными отходами. Все это в будущем может повлиять на работоспобность ливневой канализации на дворой территории ЖК "Любимый дом", это может привести к подтоплению территории около дома, а также попаданию ливневой воды на территорию ЖК "Высота", - пишет Михаил Козырев. Он просит соблюдать правила и нормы строительства.

Напомним, это уже не первое нарушение при строительстве многоквартирных домов фирмой "Горстройзаказчик", в том числе и на стройке на улице Преминина. Так, в 2016 году прокуратура установила нарушение при размещение башенного крана на этом участке. В нарушение норм опасная зона не была, кроме того, застройщик не обеспечил освещение площадки строительства. На кран забирались подростки.

В 2018 году собственники квартир ТСЖ «Ярославская 31б» сообщали, что «Горстройзаказчик» отнимает у этого дома часть дворовой территории.

В декабре 2019 года гендиректор ЗАО "Горстройзаказчик" Петр Рыжков стал председателем попечительского совета вологодского отделения Российского географического общества (ред. - это место ранее занимал Вячеслав Позгалев).