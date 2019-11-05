В суде началось слушание дела о хищении при строительстве развязки в Вологде

Сегодня в Вологодском городском суде началось рассмотрение дела о строительстве развязки в створе Белозерского шоссе. На скамье подсудимых – Алексей Осокин, Игорь Ивонин, Антон Мусихин, Александр Присяжный и Анатолий Бутусов. Прокуратура обвиняет их в том, что они, действуя якобы по предварительному сговору, похитили более 100 млн рублей.

- По версии следствия, в период с начала 2013 года до 24 апреля 2015 года в г. Вологде Алексей Осокин, директор ООО «СК «Север» Анатолий Бутусов, заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды по благоустройству и транспорту Антон Мусихин, консультант по строительству Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды Игорь Ивонин, генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Администрации г. Вологды, совершили хищение денежных средств из бюджета Вологодской области и бюджета муниципального образования «Город Вологда» в особо крупном размере, - так звучит позиция обвинения.

Обвиняемые, в свою очередь, говорят, что все работы были выполнены и приняты комиссией и никаких замечаний к ним не было. Анатолий Бутусов считает нелепыми обвинения прокуратуры том, что работы были сделаны за меньшие деньги, чем оплачено по контракту. Он говорит, что цель любого бизнеса – получать прибыль, и если бы все полученные по контракту деньги ушли на проведение работ, то какой был бы смысл ему как предпринимателю браться за этот контракт?

Адвокат Анатолия Бутусова обращает внимание на то, что все работы по контракту выполнены:

- Водопровод работает, сети работают, город с водой, все другие работы также выполнены.

Она также указывает на некоторые другие странные моменты в этом деле, в частности, на то, что в суд не позвали многих специалистов, принимавших участие в подписывании документов:

- Кто завысил сметную стоимость? Почему тогда в суде нет тех, кто подписывал госэкспертизу? Далее, за исполнением контракта следит стройнадзор, где он?

Кроме того, не доказано пока и наличие группы лиц, действующих по предварительному сговору. Сегодня в суде Александр Присяжный, общаясь с журналистами, сказал, что до этого суда он вообще не общался, например, с Игорем Ивониным.

Анатолий Бутусов говорит также о нарушениях во время расследования и несуразице предъявленных обвинений:

- Почти все доказательства собраны с нарушениями. На этапе предварительного расследования мои права нарушались много раз. При этом все сделки [по строительству развязки] признаны судами законными. Есть момент по якобы неуплате налогов. Но вы тогда определитесь – либо это законный доход, с которого нужно платить налоги, либо это хищение, а неуплата налога с похищенных денег невозможна.

Напомним, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Анатолия Бутусова, фирма которого ("СК "Север") выполняла по контракту часть работ, спустя год после окончания строительства, в 2017 году, внезапно обвинили в мошенничестве.

Анатолий Бутусов с адвокатом также указывают на юридические нарушения в обвинении бывших чиновников горадминистрации:

- Есть пленум верховного суда, там четко сказано, что за одни и те же действия должностное лицо не может одновременно привлекаться по мошенничеству и за превышение должностных полномочий. Одно из двух.

Отметим, что если первоначально областное УМВД сообщало о хищении 100 млн рублей из городского бюджета, то теперь "источник" поменялся - речь идет и о городском, и об областном бюджетах.

Добавим, что Антон Мусихин теперь работает главным инженером ООО "Вологдастройзаказчик", Алексей Осокин - заместителем гендиректора ООО "Стройсила", Александр Ивонин - инженером ООО "Дорсервис", а Александр Присяжный сказал в суде, что он не работает.

Newsvo будет следить за ходом судебных заседаний.