В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах

В Вологодской области начинается работа по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Правда, дополнительные замеры пока собираются проводить только в домовладениях, то есть в частном секторе.

Напомним, 5 февраля 2020 года департамент ТЭК заключил госконтракт с ООО «Большая Тройка» из Москвы на выполнение работ по разработке территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО. Контракт нужно исполнить до 2 декабря 2020 года, его стоимость - 8,36 млн рублей.

- В рамках государственного контракта запланировано проведение дополнительных инструментальных замеров для более глубокой дифференциации нормативов накопления ТКО для категории «Домовладения». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» инструментальные замеры будут проводиться в Вологодском, Кирилловском, Сокольском, Устюженском районах, городе Вологде и городе Череповце, - сообщает департамент топливно-энергетического комплекса.

Предложения по объектам инструментальных замеров можно направить в Департамент на адрес электронной почты tko@tekvo.gov35.ru до 9 часов 00 минут 10 февраля 2020 года. Замеры по сезону «зима» начнутся в период 11-13 февраля 2020 года. На каждом выбранном объекте замеры будут проводится в течение семи дней подряд.

При этом кто конкретно будет наблюдать за замерами и контролировать правильность их выполнения, не понятно. Департамент ТЭК называет этих людей только общими словами:

- При проведении замеров планируется участие представителей Департамента, общественных организаций, депутатского корпуса, органов местного самоуправления, региональных операторов. Список наблюдателей за процедурой замеров одобрен на совещании по вопросам проведения инструментальных измерений 6 февраля 2020 года.

Назвать населенные пункты, где будут проведены замеры и даты их проведения, в департаменте обещают позже.

Напомним, с 1 января 2019 года в Вологодской области норматив накопления мусора составляет 7,2 литра отходов в день на человека (для многоквартирного благоустроенного жилья). Опрос, проведенный Newsvo, показал, что это примерно в четыре раза больше реального объема мусора, который накапливается у вологжан.

Выяснилось, что исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. АНО «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, эти работы не выполнил, а деньги получил. Речь идет о сумме 11,9 млн рублей. Судя по всему, эти деньги в областной бюджет так и не вернули.