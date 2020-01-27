"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города

Евгения Сибирцева, Любовь Южакова

25 и 26 января в Вологде прошли общественные обсуждения изменений в генплан города. Newsvo посетил три встречи – обсуждение с архитекторами, а также с жителями микрорайона Бывалово и центральной части. У вологжан возникло немало вопросов касательно планов по развитию города, а вологодские архитекторы просят отклонить этот генплан, поскольку он не решает градостроительные проблемы.

Напомним, проект изменений в генплан Вологды, принятый в 2014 году, разрабатывала фирма "Гипрогор" из Москвы. На обсуждениях рассматривались пять районов: центральный, Заречье, северо-западный, Бывалово и Молочное. Градозащитники отмечают, что делить город на такие огромные территории некорректно, потому что при планировании инфраструктуры должны рассматриваться районы площадью не более 250 га каждый. Таким образом, в Вологде должно быть около 40 жилых районов. На этот момент обращает внимание и Валерий Ярышев.

Кроме того, перед обсуждениями жители не могли ознакомиться со всеми демонстрационными материалами генплана – их не выложили на сайт администрации города. Представители «Гипрогора» в ответ на это замечание сказали, что часть материалов – секретная, то есть имеет пометку «для служебного пользования», а поскольку секретные части генплана объединены с «несекретными», то жителям не показали всё. К слову, секретными почему-то оказались и некотоорые схемы, касающиеся реки Вологды.

Присутствующие на обсуждениях попросили разделить эти части и выложить материалы генплана для онлайн-ознакомления, чтобы их могли увидеть все жители. В администрации города пообещали сделать это в ближайшие дни.

Бывалово

В ДК Льнокомбината на улице Беляева в Вологде собрались около сотни человек. В основном это были жители Бывалово, которые приехали, чтобы высказать свое несогласие с застройкой Осановской рощи и строительством детского сада на улице Ярославской.

- В генплане 2014 года на этом месте детского сада не было. Сейчас вы его пытаетесь внести в генплан. Очень хочется знать, на каком основании, проводили ли вы какие-то расчеты? Я так понимаю, что вы в нашем городе не живете и для вас это незнакомые места, - обратилась к проектировщикам старшая по дому Ярославская, 34, - У нас в этом районе есть уже детский сад на 360 мест. И школа там есть. И еще два детских сада есть. В этом конкретно небольшом жилом квартале потребностей в детсаде нет. Зато есть строящиеся дома высотные, и на Преминина, и на Молодежной. В этих дворах нет ничего, кроме асфальта. А детский сад почему-то решили в наш двор, которому больше 30 лет. Мы пять месяцев пытаемся доказать, что в наш двор этот сад не подойдет по размерам. Мы уже уточнили, что детсад, по соглашению с Минпросвещения, должен был быть построен на Разина.

Жители домов на Ярославской предложили внести в проект генплана изменения и перенести строительство детсада на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной.

- Вы оставляйте свое предложение, мы его рассмотрим, но я помню, что этот участок стоит на кадастровом учете как место для дошкольного образовательного учреждения. Территория достаточна, размещали мы по радиусам доступности, к сожалению, рядом не было свободных территорий. Можете вы в ваших рекомендациях указать территории, на которых возможно размещение садика? Но это должно быть в пределах вашего квартала. Нужно, чтобы мы это учли и рассмотрели, - заявили представители проектировщиков. - Говорится, что спорт, физкультура у нас в приоритете, однако там, где у нас лыжная спортивная школа, где тренируются биатлонисты, где проводится «Лыжня России», там предполагается девятиэтажная застройка.

Вологжане также предлагали соединить улицу Воркутинскую и улицу Текстильщиков, просили решить проблемы пробок у туннеля на улице Конева. Выступили на встрече по генплану и жильцы дома №75А по Советскому проспекту. Они обеспокоены планами властей по строительству моста во Флотском переулке, вернее, тем, что мимо их дома пройдет дорога.

- Этот проект был заложен не сейчас, а в 90-е. Вы понимаете, какой был раньше машинопоток и что сейчас? Мимо окон пойдут грузовые машины! Плюс, вдобавок, за это время застроился весь Флотский, благодаря дачной амнистии. Мы, жители дома №75а и всего Флотского переулка, категорически против строительства моста, предлагаем его перенести на Турундаевскую, - заявила одна из выступающих.

Заммэра Анатолий Баранов говорит, что пока неясно, как именно пройдет трасса от Флотского моста, поскольку нет его проекта. Опасения вологжан он посчитал преждевременными.

Многие в своих выступлениях обращали внимание на то, что обсуждение генплана плохо организовано: в городе выделили всего пять зон, а люди хотели бы задавать вопросы в своих микрорайонах.

Вологжане также обращали внимание властей на то, что проект генплана доступен не всем жителям города.

- Бывалово – район старый, много пенсионеров, и не у всех есть интернет и госуслуги. Нам предлагают сейчас ознакомиться с проектом генерального плана через госуслуги или на Ленина, 2. «Госуслуги» не у каждого есть, на Ленина, 2 сходили, посмотрели, там надо с телескопом рассматривать, что там написано. На темном фоне то вишневый, то фиолетовый, непонятно, где и что стоит. И 220 страниц попробуй прочитай. Не сесть. 220 страниц машинописного мелкого текста! И после этого нам говорят: «Свои предложения можете подать через сайт администрации или принести в письменном виде». Если мы с генпланом не будем знакомы, какие предложения мы можем подавать? – возмущена вологжанка Людмила Александровна.

Центральный район

Проектировщики отметили, что в центральном районе планируется 4% от общего объема строительства в Вологде. Основной объем новых зданий приходится на Южную часть города – 51%.

Отметим, что планы касательно социальной инфраструктуры в центре Вологды в основном подразумевают обновление старых зданий. В частности, это реконструкция ТЮЗа и ДК железнодорожников с преобразованием последнего в театрально-зрелищное учреждение. Из нового будут в том числе построены учреждение допобразования на улице Леденцова и дополнительный корпус роддома на улице Пирогова.

Одним из самых острых во время обсуждения стал вопрос организации транспортного движения в центре города. У жителей вызвали недоумение планы насчет улицы Бурмагиных – её хотят сделать магистральной, с пропускной способностью до тысячи машин в час. Вологжане считают неразумным превращать в магистраль тихую узкую улицу Бурмагиных в историческом центре города.

- Её ширина 12 метров. Каким образом здесь можно запроектировать магистральную улицу? Там даже тротуаров нет, потому что их некуда поставить. <…> Это единственная улица, которая не меняла трассировку* со времен екатерининского генплана. Мы здесь живем, здесь, когда едет 20 машин, и то уже катастрофа, а когда поедет тысяча машин, что будет? Куда они поедут? – обратил внимание на будущую проблему один из жителей (см. на видео "Территория 5 — Лукьяново, Станкозавод, Центр, Герцена, Лоста" с 1:32:59).

Жители указывают на проблему в этой ситуации: по их мнению, сначала нужно грамотно организовать выезды из центра, а уже потом разрешать на центральных улицах большой поток транспорта.

При этом разработчики генплана уверяют, что собираются освободить центр города от большого количества машин:

- Планируется разгрузить центр города от транспортных потоков за счет формирования транспортного кольца, - сказал главный инженер «Гипрогора» Александр Бельский.

В частности, речь идет о строительстве Некрасовского и Флотского мостов и магистрали вдоль железной дороги от улицы Клубова до Ленинградской.

Заместитель мэра Анатолий Баранов пообещал рассмотреть замечания по движению транспорта в центре.

Еще одна проблема - ливневка. Проектировщики отметили, что в центре города она есть, но не везде работает, в том числе из-за того, что ее не чистят.

Архитектор Лев Анисимов обозначил аспекты, которые препятствуют развитию Вологды:

- Это неэффективное использование земли (наличие промышленных территорий, которые «разрываются» городской «тканью») и несвязанность улиц – железная дорога разрезает город на части. В генплане я не вижу решения этих проблем. Нет никакой работы с промышленными территориями, которые занимают почти треть города, при том что большая часть их уже не используется по назначению. Нужна работа по замене функционала этих участков. Второй вопрос касается зеленого каркаса города. Предложенный в генплане каркас выглядит как разрозненные кусочки озеленения, хотя должна быть структура зеленых зон, связанных между собой.

Александр Бельский ответил, что работать планируют в первую очередь с теми промышленными территориями, которые находятся вдоль реки, например, с территорией бывшей мебельной фабрики, канифольного завода, завода дорожных машин, потому что это более ценные территории, тяготеющие к центру. Говорить о более масштабном преобразовании промзон – я бы осторожнее к этому относился.

- При формировании зеленого каркаса большим обременением было имеющееся землепользование – участки, которые находятся в собственности и которые нельзя изъять для озеленения. Но если есть еще какие-то наработки по озеленению, мы их учтем, - пояснила Анастасия Немчинова.

Выступление жительницы Вологды Антонины Сметаниной вызвало бурю апплодисментов:

- … Какого бы качества вы ни сделали дорожное покрытие, когда через центр города идут лесовозы, идут перевозчики железобетонных изделий… во что превращена улица Герцена? Она как стиральная доска. <…> Про мост на Некрасова – чисто по транспорту он не спасет, я говорю это как транспортник с большим стажем. Спасло бы нас что: через Окружную дорогу чтобы не заходили машины, транзитные особенно, не заходили в Вологду со стороны Москвы и не попадали в Заречье через Конева и Герцена и через мост 800-летия. Нужен мост со стороны Лосты/Льнокомбината/района Турундаевской – я говорю примерно улицы. Развивается район Водников, район Заречье, а попасть [туда] мы можем только через мост 800-летия.

Антонина Сметанина также попросила обратить внимание на сохранение старинных домов и чтобы в Вологде оставалась «изюминка», присущая только нашему городу:

- Я недавно была в Санкт-Петербурге, проехала там на машине и посмотрела новые микрорайоны. Знаете, что я вам хочу сказать, мои дорогие архитекторы, – кварталы новые Санкт-Петербурга ничем не отличаются ни от какого другого города. Вы не обижайтесь, уважаемые архитекторы, но я вам хочу сказать: если бы Петр I, Елизавета и прочие цари пользовались вашими услугами, Северной Венеции бы не было. <…> Я хочу, чтобы наши замечательные депутаты, главы департаментов, Воропанов вместе с Кувшинниковым использовали наши внутренние вологодские резервы, а именно выпускников архитектурного факультета, использовали бы биофак наш, которые помогли бы планировать зеленые зоны. Негде гулять, просто негде! Что Козленская, что Герцена, что Чехова.

Полностью выступление Антонины Сметаниной и ответ представителя «Гипрогора» см. на видео "Территория 5 — Лукьяново, Станкозавод, Центр, Герцена, Лоста" с 2:01:35.

Мнение вологодских архитекторов

24 января генплан обсудили с вологодскими архитекторами. В качестве одной из причин внесения изменений в генплан была приведена снижающаяся численность населения Вологды. Прозвучала информация, что с 2016 года в Вологде ежегодно становится на 800-900 человек меньше.

Однако архитекторы считают, что генплан должен предусматривать развитие города. Между тем, изменения в этот документ не предполагают расширения его границ. В "Гипрогоре" считают, что расширять город не для кого:

- На 2035 год прогноз численности 335 тысяч человек, - пояснил Александр Бельский, добавив, что даже этот прогноз достаточно оптимистичный. Исходя из этого числа жителей и были разработаны изменения в генплан.

Отметим, что генплан 2014 года был рассчитан на 400 тысяч человек.

Член Вологодской организации Союза архитекторов России Леонид Тихомиров перечислил причины, по которым разработанный «Гипрогором» генплан нельзя принимать в существующем виде. В их числе - неучтенность развития города, нарушение охранных зон и игнорирование вопросов сохранения культурного наследия и озеленения города, отсутствие обоснования решения транспортных проблем и другие (список замечаний к генплану см. в галерее).

- На основании статей 24 и 25 Градостроительного кодекса РФ создать комиссию из профессиональных архитекторов, градостроителей и всех заинтересованных сторон и в течение трех месяцев выдать официальное заключение на проект генплана Вологды с предложениями и изменениями, которые позволят решить градостроительные проблемы и вопросы и утвердить документ, по которому город будет развиваться в течение нормативного для генплана срока 20 лет и иметь прогнозируемую градостроительную возможность перспективного развития на 30-40 лет, - так заканчивается обращение к мэру и главе Вологды, завизированное Экспертной комиссией по архитектуре и градостроительству по Вологодской области.

- Мы живем в этом городе, для нас это не просто картинки. Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить, - отметил в своем выступлении Леонид Тихомиров.

От редакции: В этом материале рассмотрены лишь некоторые вопросы, которые поднимали архитекторы и жители двух микрорайонов - центрального и Бывалово. Видеозапись подробных обсуждений этих и трех других мирорайонов смотрите в БлогоVo.

Замечания и предложения жителей касательно изменений в генплан будут приниматься до 12 февраля 2020 года (включительно). Ознакомиться с проектом генплана можно на сайте администрации Вологды или на ул. Ленина, д. 2, 1 этаж. Предложения и замечания можно оставить там же (в письменном виде на Ленина, 2 или онлайн).