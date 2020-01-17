На ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске потратили более 13 млн рублей

На ликвидацию ЧП с самоизливающейся скважиной в Белозерске из районного и городского бюджетов потратили уже около 13 млн рублей. Такие данные приводит газета «Белозерье» в своем выпуске от 16 января.

По данным издания, в декабре были закуплены 20 тонн тампонажной смеси и 20 тонн растительного масла, которое используется для ее закачки в скважины. 10 января работы на улице Шукшина были возобновлены тем же подрядчиком — предпринимателем Анатолием Смаковским.

12 января там пробурили еще одну скважину для закачки тампонажной смеси.

«Пока все принимаемые меры не дали заметных результатов», — констатирует «Белозерье»

Как ранее сообщал NewsVo, летом хозяйка дома № 4 на улице Шукшина в Белозерске решила провести водопровод. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтакте, договор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь. 9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. 5 октября постройку пришлось снести для того, чтобы засыпать образовавшуюся воронку. После этого напор воды ослаб, но она продолжает сочиться.

Сначала администрация Белозерска потратила 222 тысячи рублей на покупку цементной смеси для тампонажа неправильно пробуренной скважины. Еще 55 тысяч «ушло» на обследование места подтопления и выработке мероприятий по его устранению. Ранее сообщалось, что устранение последствий ЧП обойдется в 2,8 млн рублей: правительство Вологодской области уже пообещало Белозерску финансовую помощь. Потом выяснилось, что за проведение работ предпринимателю Смаковскому заплатят 10,4 млн рублей.

В октябре у скважины провели молебен «на начало благого дела в усмирении подземных вод».