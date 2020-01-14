В отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, возбудили уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими, задержавшими в июне 2019 года журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Дело было возбуждено 18 декабря, но журналиста уведомили об этом в понедельник 13 января. Иван Голунов отмечает, что дело квалифицировано как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), хотя таковых, по его мнению, не было.

- Применение насилия - было, незаконное применение спецсредств - было, тяжкие последствия - эээ? - Вероятно, следователи думали:

- Как будем возбуждать?

- А давай с "тяжкими последствиями", ведь двух генералов уволили! - пишет на своей странице в Facebook Иван Голунов.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, ему были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Репортёр сразу же заявил, что вещества ему подбросили и что уголовное дело связано с проводимыми им расследованиями о похоронном бизнесе. В этом расследовании фигурирует сын бывшего начальника Вологодского УМВД Николая Головкина Евгений Головкин - он оказался владельцем офисного центра в Москве, построенного на месте перенесенных оттуда братских могил. Иван Голунов подчёркивал, что перед задержанием ему не раз поступали угрозы.

8 июля суд отправил репортёра под домашний арест. Дело вызвало большой общественный резонанс. В ходе расследования дела СКР снял все обвинения с Ивана Голунова. 13 июня 2019 года начальник УВД ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков указом президента был освобожден от занимаемой должности. Позднее в Москве были уволены четверо полицейских.

Расследование не было завершено, однако его материалы следствие засекретило.