В Москве из-за дела журналиста Ивана Голунова уволили четырех полицейских

Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы, сообщила пресс-служба МВД.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, были уволены трое оперативников, задержавших Голунова с нарушением регламента, а также их начальник.

Ранее в связи с этим делом от работы отстранили пятерых сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. "Коммерсантъ" называл четверых: это старший оперуполномоченный отдела по по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Денис Коновалов и три оперативника УВД ЗАО - Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов.

"Интерфакс" также сообщает, что Центральный аппарат Следственного комитета РФ получил материалы уголовного дела, в котором фигурировал журналист Иван Голунов. Об этом изданию рассказал его адвокат Сергей Бадамшин. В СК должны выяснить происхождение "найденных" у журналиста наркотиков.

Напомним, журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. В МВД сказали, что у него при себе и дома нашли наркотики. Во многих регионах России начались акции протеста против незаконного задержания журналиста по ложному обвинению. После этого 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что экспертиза подтвердила непричастность Голунова к покушению на сбыт, и обвинения с него были сняты.

26 июня стало известно, что рапорт об отставке подал замначальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова - Игорь Петухов. 3 июля пресс-служба городского главка МВД сообщила, что на время проверки от должности отстранен начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров.

Напомним, что в расследовании Ивана Голунова "Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ" фигурирует Евгений Головкин — сын бывшего начальника Вологодского УМВД Николая Головкина. Он оказался владельцем офисного центра в Москве, построенного на месте перенесенных оттуда братских могил.