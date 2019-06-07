В Москве задержан журналист Иван Голунов
В Москве задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом рассказал представляющий Голунова адвокат Дмитрий Джулай. Журналиста подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК).
Согласно протоколу допроса, Голунова задержали накануне 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Еще один пакет и весы нашли при обыске в квартире Голунова.
- У него при себе и дома якобы нашли наркотики: следователь заявил о «покушении на сбыт». Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Следователь связался с подругой Голунова, корреспондентом «Русской службы Би-Би-Си» Светланой Рейтер примерно через 14 часов после задержания, глубокой ночью. - пишет "Медуза".
Иван Голунов — один из самых известных журналистов-расследователей России.
- Вот, например, его последний большой материал — о том, как микрофинансовые организации отбирают жилье у должников. Вот расследование про родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Вот статьяо переделе рынка похоронных услуг. Профессиональная репутация Ивана Голунова безупречна. Он дотошный, честный и беспристрастный журналист. Вне работы Ваня — один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем. Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности, - говорится в заявлении гендиректора "Медузы" Галины Тимченков и главного редактора издания Ивана Колпакова.