Сын бывшего главы Вологодского УМВД фигурирует в расследовании Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Евгений Головкин — сын бывшего начальника Вологодского УМВД Николая Головкина - оказался владельцем офисного центра в Москве, построенного на месте перенесенных оттуда братских могил. Об этом рассказывает журналист "Медузы" Иван Голунов в расследовании "Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ".

В мае 2016 года на Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка с перестрелкой. В конфликте участвовали от 200 до 400 человек; трое погибли. Это событие завершило передел московского рынка ритуальных услуг: вместо выходцев из подмосковных Химок, чьи попытки закрепиться в столице привели к столкновению на Хованском кладбище, во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ. Корреспондент отдела расследований «Медузы» Иван Голунов рассказывает, откуда взялись новые выгодополучатели московского похоронного рынка — и кто может стоять за их появлением. Расследование готовилось несколько месяцев. После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».

В ноябре 2008 года неизвестные жестоко избили химкинского журналиста Михаила Бекетова. Около полутора лет журналист провел в больницах, где ему извлекли остатки раздробленных костей, задевших мозг, ампутировали правую ногу и три пальца на левой руке. После покушения он передвигался в инвалидной коляске, почти не мог говорить. Спустя пять лет Бекетов умер.

Виновных в нападении на журналиста так и не нашли. Сам Бекетов предполагал, что за этим преступлением могут стоять руководители администрации Химок: за несколько месяцев до избиения ему начали поступать угрозы, в 2007 году неизвестные сожгли его машину. Все это журналист связывал с критическими публикациями в адрес городских властей.

С 2007-го «Химкинская правда», где работал Бекетов, писала о разных конфликтных ситуациях, в том числе о борьбе за сохранение Химкинского леса. Среди прочего в газете вышла серия статей о перезахоронении останков шести военных летчиков из братской могилы, расположенной в сквере возле Ленинградского шоссе.

Власти Химок объясняли необходимость переноса братской могилы из сквера расширением Ленинградского шоссе; в СМИ также фигурировала версия, что сквер превратился в место работы проституток, которые «оскверняют память героев войны». Местные активисты утверждали, что братскую могилу переносят, чтобы освободить землю под строительство торгового центра.

Бекетов писал, что могилы воинов разрывали тракторами, кости складывали в мусорные пакеты, а часть и вовсе потеряли.

Источник: данные Росреестра, Единого государственного реестра юридических лиц. Картографические данные ©2019 Google

Сейчас на месте сквера, за который 12 лет назад боролся журналист, стоят бизнес-центры. После разразившегося скандала химкинские власти не решились застраивать его целиком (хотя в кадастровой карте земля уже была размежевана), ограничившись только придорожными участками. Спустя год после перезахоронения в нескольких сотнях метров от бывшей братской могилы построили офисный центр, принадлежащий Евгению Головкину. Его отец, Николай Головкин, в 1991-2001 годах был начальником УМВД по Вологодской области, а во время скандала с братскими могилами в Химках возглавлял ГУВД Московской области.

В бизнес-центр помимо прочих въехали компании, на тот момент принадлежавшие жене Вячеслава Ныркова — директора похоронной службы Химок и человека, который руководил работами по перезахоронению останков из братской могилы.

После конфликта московские власти решили «навести порядок» на ритуальном рынке. Это поручили бывшему сотруднику МВД Артему Екимову, за некоторое время до перестрелки ставшего директором похоронного предприятия — ГБУ «Ритуал». О том, как развивалась ситуация и как в ней замешаны сотрудники ФСБ и ставропольские бизнесмены, читайте в расследовании Ивана Голунова. Установив контроль за московским ритуальным рынком, новые люди начали экспансию в Подмосковье. Они уже взяли под контроль ритуальную отрасль в нескольких районах области, что может создать искусственный дефицит мест для захоронения и привести к повышению стоимости услуг.

Справка

В 2001 году Николай Головкин возглавил ГУВД Московской области, в апреле 2011 года стал начальником Главного управления МВД РФ по Московской области. В декабре 2013 года он подал рапорт об увольнении после масштабной проверки в его ведомстве. Поводом для нее стал скандал с оборотнями в погонах в Люберцах. Также имя Головкина связано с так называемым "игорным делом" - о крышевании нелегальных казино полицейскими. В рамках расследования летом 2011 года в кабинете генерал-полковника полиции проводились обыски. В марте 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Головкина помощником министра внутренних дел РФ. В апреле 2014 года ему поручили координировать преобразования МВД Крыма.