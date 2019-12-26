В Тарногском районе мать найденной в лесу девочки осудили, но освободили от наказания

Мать пропавшей в Тарногском районе двухлетней Василисы Пекур признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Ей был назначен штраф, однако суд тут же освободил женщину от наказания.

Как ранее сообщал NewsVo, ребенок пропал в селе Красном Тарногского района днем 4 сентября. Мать ненадолго оставила двухлетнюю Василису в песочнице вместе с 6-летней и 4-летней сестрами, а когда вернулась, девочки там уже не было. Поиски ребенка шли двое суток, в них принимали участие около 400 человек — полиция, следователи СКР, волонтеры, местные жители. В итоге 6 сентября Василиса была найдена в лесу примерно в километре от места пропажи. В состоянии средней тяжести, с переохлаждением и обезвоживанием, ее на вертолете доставили в областную больницу. Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Пока она была в больнице, волонтеры помогли отремонтировать жилье семьи Пекур.

Было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности. Кроме того, администрация муниципалитета выходила в суд с иском о лишении матери Василисы родительских прав, однако он был отклонен.

На суде по уголовному делу Лидия Пекур свою вину признала полностью, раскаялась и обещала надлежащим образом заботиться о своих детях.

— Согласно пояснениям главного специалиста по опеке и попечительству администрации Тарногского муниципального района, ранее Пекур состояла на учете как родитель ненадлежащим образом занимающийся воспитанием своих детей. Однако в настоящее время ситуация в семье стабилизировалась, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

— С учетом личности подсудимой, всех обстоятельств дела, мировой судья освободил Лидию Пекур от назначенного наказания на основании ст. 80.1 УК РФ в связи с изменением обстановки, — сообщает пресс-служба.

22 декабря в Тарногском районе наградили четырех мужчин, которые нашли в лесу пропавшую девочку.