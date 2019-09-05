По факту пропажи в Тарногском районе двухлетней девочки возбудили уголовное дело

05.09.2019 [Происшествия]

В Тарногском районе следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи двухлетней девочки. В поисках ребенка участвуют несколько сотен человек.

— По данным следствия, в селе Красное Тарногского района мать 2-летней девочки около 11 часов 04.09.2019 оставила ее в песочнице на ул. Красная с двумя малолетними сестрами (6 и 4 лет), а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила 2-летнюю дочь и до 15 часов самостоятельно ее разыскивала, после чего обратилась в полицию. ,— сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Фото из группы ГУМЧС по Вологодской области в соцсети

 

С сестрами пропавшей девочки работает психолог, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. 

Выяснилось, что 29-летняя мать ребенка ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в полиции. Кроме пропавшей девочки, у нее еще четыре ребенка.

Как ранее писал Newsvo, о пропавшей девочке первой сообщила группа поисково-спасательного отряда «Ты не один». Был объявлен сбор волонтеров, но сейчас районная газета «Кокшеньга»  сообщает, что на поиски приехало уже большое количество людей и пока добровольцы не требуются. 

По данным СКР, сейчас ребенка ищут около 400 человек. Это следователи-криминалисты, полицейские ( в том числе кинологи с собаками), специалисты МЧС России, представители поисковых отрядов, волонтеры и местные жители.

- Обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы, септики, очистные сооружения с применением техники и откачиванием воды. Осматриваются заброшенные дома и иные строения. Местность разбита по секторам, которые проверяются группами поисковиков с использованием квадрокоптера.  На реке установлены сети вниз по течению, привлечены  водолазы МЧС, обследуются берега кинологами, изучается дно реки специальной криминалистической техникой. Ночью поисковые мероприятия проводились с применением осветительной техники, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Пропавшая девочка была одета в платье синего цвета в горошек, синюю шапочку с белой полосой, темно-синие колготки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Тарногскому району 2-19-76, 02 или 112.

Тэги: поиск детей

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