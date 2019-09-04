В Тарногском районе пропала двухлетняя девочка

04.09.2019 [Происшествия]

В селе Красное Тарногского района 4 сентября пропала двухлетняя девочка. Сообщение об этом появилось сегодня в группе поисково-спасательного отряда «Ты не один». 

В соцсетях пишут, что в районе 11 часов ребенок ушел с игровой площадки, после ее видели в районе деревни Федоровской. Девочку зовут Василиса Пекур, 22 августа ей исполнилось два года.

— Была одета в платье синего цвета в горошек, синяя шапочка с белой полосой, темно-синие колготки. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просим сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Тарногскому району 2-19-76, 02 или 112, — пишет районная газета «Кокшеньга».

Всех, кто хотел бы помочь в поисках, также призывают звонить на номер участкового 8981-425-20-30, Николай Вячеславович.

 

 

 

 

Тэги: поиск людей, поиск детей

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