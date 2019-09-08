На мать потерявшейся в Тарногском районе девочки завели уголовное дело

В Тарногском районе в отношении матери потерявшейся двухлетней девочки возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом в воскресенье сообщает региональное управление следственного комитета.

Как ранее сообщал NewsVo, двухлетняя Василиса пропала в селе Красном Тарногского района днем 4 сентября. 29-летняя мать оставила ребенка в песочнице вместе с 6-летней и 4-летней сестрами, а когда вернулась, девочки там уже не было. Поиски ребенка шли двое суток, в них принимали участие около 400 человек — полиция, следователи СКР, волонтеры, местные жители.

Девочку искали двое суток, в итоге она была обнаружена в лесу примерно в километре от места пропажи.По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, ребенка обнаружил волонтер. Василиса лежала, заваленная ветками и листьями, и еле слышно плакала.

- Учитывая переохлаждение, многочисленные укусы насекомых и общее состояние ребенка по инициативе следователей СКР в тот же день ребенок доставлен вертолетом санавиации в Вологодскую областную детскую клиническую больницу для тщательного обследования и лечения. Следов насилия и травм криминального характера у девочки не обнаружено. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. Несмотря на большой стресс, связанный с длительным нахождением ребенка в одиночестве в лесу, состояние ее удовлетворительное, девочка в сознании, без температуры, сегодня уже самостоятельно кушает, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что 29-летняя мать ребенка ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в полиции. Кроме пропавшей девочки, у нее еще четыре ребенка. Этих детей из семьи изъяли, сейчас они находятся в больнице.

Следователи продолжают выяснение всех подробностей исчезновения ребенка, рассматривая все версии произошедшего, включая криминальные причины, а также ее самовольный уход. Мать пропавшей девочки проверили на полиграфе.

- В органы опеки и попечительства следствием направлено ходатайство об инициировании рассмотрения в суде вопроса об ограничении или лишении родительских прав матери детей, оставленных ею без присмотра взрослых, а также в связи с выявленными неблагоприятными условиями воспитания детей в семье, исправить которые женщина попыток не предпринимает, несмотря на неоднократное ее привлечение к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - отмечают следователи.

Накануне в соцсетях появились фотографии квартиры, в которой жила Василиса вместе со своими сестрами.



