В Тарногском районе наградили четырех мужчин, которые нашли в лесу пропавшую девочку

И.о. руководителя следственного управления СКР по Вологодской области Альберт Атабиев вручил жителям Тарногского района награды за спасение двухлетней Василисы Пекур, которая пропала в сентябре 2019 года.

Как ранее сообщал NewsVo, оставшись без присмотра, девочка ушла с детской площадки в селе Красном в лес. Поиски ребенка шли двое суток, в итоге 6 сентября Василиса была найдена в лесу примерно в километре от места пропажи. В состоянии средней тяжести, с переохлаждением и обезвоживанием, ее на вертолете доставили в областную больницу. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Областные власти приняли предложение руководства регионального управления следственного комитета и поощрили подарками всех четырех участников поисковой группы, которые обнаружили девочку живой и спасли ей жизнь.

За смелость, инициативу и проявленное мужество при спасении ребенка Альберт Атабиев вручил наручные часы от имени главы региона рабочему ООО «Тарнога-лес» Евгению Романову, мастеру леса ООО «Тарнога-лес» Олегу Шпынову и Евгению Худякову. Ценный подарок передан для вручения и рабочему ООО «Тарнога-лес» Виктору Головину.

Все они также награждены благодарностью руководителя следственного управления СК России по Вологодской области за добросовестность, неравнодушие и ответственность, а также неоценимую помощь, оказанную в ходе поисковой операции на территории Тарногского района с 4 по 6 сентября 2019 года.

Альберт Атабиев особенно подчеркнул свою благодарность всем местным жителям и волонтерам, откликнувшимся на призыв о помощи и принявшим участие в поисках ребенка. Для Вологодской области эти поиски стали беспрецедентными по своим масштабам, в них приняли участие более 400 человек.

Благодарностью руководителя следственного управления СК России по Вологодской области за помощь, оказанную в ходе поисковой операции, также награжден ветеран труда Вологодской области Александр Попов, глава Заборского сельского поселения Мрина Токарева, начальник ОМВД России по Тарногскому району Николай Шемякин и директор ООО «Тарнога-лес» Владимир Цуненко. Они помогали решать организационные вопросы, включая привлечение дополнительных людских ресурсов для поисков, размещение волонтеров и решение их бытовых нужд.

И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области также навестил многодетную семью, в которой живёт Василиса Пекур, и вручил детям новогодние подарки.

— Альберт Атабиев счастлив был видеть, что сейчас девочка здорова и окружена заботой, ведь он лично руководил работой следственной группы и поисковиков на месте происшествия и искренне со всеми радовался спасению маленькой девочки. После произошедшего детям оказывалась необходимая помощь, как рассказала мама девочки, благодаря волонтерам, в семье значительно улучшились жилищные условия, — говорится в релизе СУ СК РФ по Вологодской области.

Фото с сайта СУ СК РФ по Вологодской области

Ранее NewsVo сообщал, что в отношении матери пропавшей девочки следователями было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сейчас его материалы рассматриваются в суде. Кроме того, администрация муниципалитета выходила в суд с иском о лишении матери Василисы родительских прав, однако он был отклонен.