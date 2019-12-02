Новым директором транспортного предприятия в Череповце стал экс-начальник цеха «Северстали»

Новым директором муниципальной автоколонны № 1456 в Череповце назначили бывшего начальника электроремонтного цеха «Северстали» Дмитрия Микишанова. Об этом мэр Череповца объявил сегодня, 2 декабря.

«Главной задачей, стоящей перед новой командой, станет выведение автоколонны из кризиса, увеличение муниципальных автобусов на маршрутах, своевременная замена автопарка, — сказал мэр Вадим Германов. — С 1 декабря всем сотрудникам автоколоны увеличиваем зарплату еще на 10%».

Предыдущим директором автоколонны № 1456 был Сергей Орлов, он возглавлял предприятие три года. Как ранее сообщал NewsVo, Орлов покинул должность руководителя автоколонны по собственному желанию в августе 2019 года. Свой уход он тогда объяснил поступившим предложением о работе в одном из коммерческих предприятий города. Однако один из городских пабликов написал, что увольнение было связано с тем, что Сергей Орлов как депутат Гордумы не поставил подпись за Олега Кувшинникова для его участия в выборах губернатора. Сам депутат эту информацию опроверг.

Позже, осенью 2019 года, Сергей Орлов также подал документы для участия в конкурсе на должность мэра Череповца.

Напомним, что Вадим Германов, назначенный мэром Череповца, является экс-гендиректором дивизиона «Северсталь Российская сталь». После вступления в должность мэра он заявил, что пополнит свою команду сотрудниками завода.