Новый мэр Череповца Вадим Германов заявил, что возьмет в свою команду сотрудников «Северстали»

18.11.2019 [Политика]

Новый мэр Череповца, экс-гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов заявил, что пополнит свою команду сотрудниками завода. Об этом он рассказал в интервью официальному сайту мэрии города. 

— Большое количество людей «с завода» во власти вызывает некоторую настороженность жителей. Продолжите привлекать кадры с «Северстали» или будете искать людей «на стороне»?

— Уже понятно, что есть хорошая и сильная команда заместителей мэра, они работают профессионально, стараются решать вопросы быстро. Вскоре несколько профессионалов придут с «Северстали». На усиление. Меня не смущает возможная настороженность череповчан. Вопрос не в том, брать с «Северстали» людей или не брать. Это только вопрос профессионализма. Просто «хороший парень» — это не профессия.

 В интервью Вадим Германов также рассказал, что на предыдущем своем посту научился работать в команде и планирует применять этот навык и в качестве мэра. График работы по сравнению с предыдущим местом, по словам мэра, также не изменился. Он встает в 5.30 встаю, в 6.30 выезжает на работу, в семь утра — первое совещание. В 19−20 часов заканчивает, час-два общается с семьей, а потом работает дома с документами.  

— Всё, как было на «Северстали» — говорит Германов.

Как ранее сообщал NewsVo, 29 октября депутаты гордумы Череповца сегодня единогласно проголосовали за назначение мэром Вадима Германова. Предыдущий мэр, Елена Авдеева, 18 сентября уволилась по собственному желанию, в связи с тем, что губернатор назначил ее сенатором от Вологодской области. 

Тэги: мэрия Череповца, «Северсталь»

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Администрация Вологды дезинформировала жителей по поводу возврата чугунных ограждений на улицу Мира
Заработок без налогов: как сборщики милостыни на улицах Вологды притворяются инвалидами и пенсионерами
Дело супругов Шиллеров, строивших дома для дольщиков в Алексино, направили в суд повторно
В Белозерске при ликвидации ЧП со скважиной сломалась бурильная машина
Полина Гагарина заговорила по-вологодски на шоу «Голос»
В Вологде появился пятый кандидат на пост мэра
В Вологде несколько членов «Справедливой России» вышли из партии, обвинив ее в поддержке «Единой России»
Ремонт Горбатого моста в Вологде поручили "Магистрали"
Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ
Вологодская область вошла в список 16 регионов РФ с наибольшим риском «мусорного коллапса»
15.11.2019 [Общество]

Ремонт Горбатого моста в Вологде поручили "Магистрали"

2609
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе осудили стрелявшего в специалиста охотдепартамента браконьера
Прокуратура обнаружила в Вологде двадцать бесхозных газопроводов
Череповчанка за месяц 12 раз похищала товары из одного и того же магазина
В Вологде в заброшенном доме нашли тело 25-летнего молодого человека
Сказки для взрослых. Как пенсионеры верят фейковым врачам и БАДам из-за неэффективной медпомощи
«Ростелеком» обязали выплатить более 50 тысяч рублей упавшей на крыльце фирмы вологжанке
Жители Великого Устюга написали открытое письмо губернатору в защиту избитого врача ЦРБ
 


18.11.2019 [Общество]

Сказки для взрослых. Как пенсионеры верят фейковым врачам и БАДам из-за неэффективной медпомощи

902
0
18.11.2019 [БлогоVO]

У каждого из нас есть своя Маргарита Александровна

415
0
16.11.2019 [Обзор Прессы]

"В гробу мой мальчик был весь синим от синяков и ссадин". В Бурятии вынесли приговор полицейским, убившим 17-летнего

832
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика