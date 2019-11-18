Новый мэр Череповца Вадим Германов заявил, что возьмет в свою команду сотрудников «Северстали»

Новый мэр Череповца, экс-гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов заявил, что пополнит свою команду сотрудниками завода. Об этом он рассказал в интервью официальному сайту мэрии города.

— Большое количество людей «с завода» во власти вызывает некоторую настороженность жителей. Продолжите привлекать кадры с «Северстали» или будете искать людей «на стороне»? — Уже понятно, что есть хорошая и сильная команда заместителей мэра, они работают профессионально, стараются решать вопросы быстро. Вскоре несколько профессионалов придут с «Северстали». На усиление. Меня не смущает возможная настороженность череповчан. Вопрос не в том, брать с «Северстали» людей или не брать. Это только вопрос профессионализма. Просто «хороший парень» — это не профессия.

В интервью Вадим Германов также рассказал, что на предыдущем своем посту научился работать в команде и планирует применять этот навык и в качестве мэра. График работы по сравнению с предыдущим местом, по словам мэра, также не изменился. Он встает в 5.30 встаю, в 6.30 выезжает на работу, в семь утра — первое совещание. В 19−20 часов заканчивает, час-два общается с семьей, а потом работает дома с документами.

— Всё, как было на «Северстали» — говорит Германов.

Как ранее сообщал NewsVo, 29 октября депутаты гордумы Череповца сегодня единогласно проголосовали за назначение мэром Вадима Германова. Предыдущий мэр, Елена Авдеева, 18 сентября уволилась по собственному желанию, в связи с тем, что губернатор назначил ее сенатором от Вологодской области.