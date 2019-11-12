В Тарногском районе будут судить мать найденной в лесу двухлетней девочки

В Тарногском районе по статье об оставлении в опасности будут судить мать двухлетней девочки, которая в начале сентября потерялась и двое суток провела в лесу. Кроме того, 29-летнюю обвиняемую могут лишить родительских прав.

Как ранее сообщал NewsVo, ребенок пропал в селе Красном Тарногского района днем 4 сентября. Мать ненадолго оставила двухлетнюю Василису в песочнице вместе с 6-летней и 4-летней сестрами, а когда вернулась, девочки там уже не было. Поиски ребенка шли двое суток, в них принимали участие около 400 человек — полиция, следователи СКР, волонтеры, местные жители. В итоге 6 сентября Василиса была найдена в лесу примерно в километре от места пропажи. В состоянии средней тяжести, с переохлаждением и обезвоживанием, ее на вертолете доставили в областную больницу. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

— Следователи СКР всесторонне, объективно и полно изучили личность обвиняемой, имеющей пятерых детей, допускавшей ранее ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По инициативе следователей органы опеки и попечительства направили в суд ходатайство о лишении ее родительских прав, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NewsVo сообщал, что к моменту возвращения девочки из больницы группа неравнодушных жителей Тарноги и близлежащих населенных пунктов сделала дома у семьи Пекур ремонт, обновила мебель, установила вместо титана обогреватель и душевую кабинку, поменяла газовое оборудование. Десятки людей захотели помочь этой семье. Они отдавали вещи, присылали деньги, привозили стройматериалы и сами делали ремонт. Местные жители, которые участвовали в поисках, уверены, что возбуждение уголовного дела - это недоразумение, а дети должны быть с матерью.