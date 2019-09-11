Волонтеры делают ремонт в квартире семьи двухлетней Василисы Пекур из Тарногского района

В селе Красном Тарногского района неравнодушные люди объединились и общими силами приводят в порядок квартиру семьи, в которой на прошлой неделе потерялась, а потом была найдена в лесу двухлетняя девочка Василиса Пекур. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери ребёнка - Лидии Пекур. Но местные жители, которые участвовали в поисках, уверены, что это недоразумение, что детей нужно вернуть матери. Они создали группу в соцсети, в которой обсуждают возможности помощи, собирают вещи для семьи и даже начали делать ремонт в их квартире.

- Когда мы узнали, что девочка потерялась, у меня сердце ёкнуло, - рассказала NewsVo волонтер Василина Пристая. - Ну, а как иначе?! У меня у самой младший сын почти такого же возраста! Как представила это всё, сначала, наверное, час проревела. Потом дождалась мужа с работы, обзвонила ещё подруг своих и поехали все вместе в село Красное. Это в тридцати километрах от нас. Брату тоже позвонила, он туда поехал. Появилась информация, что сотрудникам МЧС нужен бензин, сразу стали созваниваться, кто сможет привезти. Брат сделал группу ВКонтакте, чтобы легче было информацией обмениваться. Так у нас и пошло.

Приехав на место, люди, которых взволновало исчезновение девочки, стали общаться со спасателями, ходили по улицам, заглядывали во все закоулки. В первый же день они познакомились с матерью девочки - Лидией.

Квартира семьи Василисы до ремонта. Фото волонтеров.

- Вы знаете, в интернете про них много неправды пишут! Мол, что и алкоголики, и на детей им наплевать. Это всё не так! - говорит Василина Пристая. - Ну и что, что пятеро детей от разных отцов, мало ли у кого как жизнь сложилась. Она на нас хорошее впечатление произвела, понравилась. Сразу видно, что не пьёт. Я пьющих людей на дух не переношу, сразу их вижу. И мужчина у неё сейчас вполне нормальный, адекватный. Мы приехали к ним домой, там, конечно, тараканы, ремонта давно не было. Но видно, что она хозяйством занимается: бельё настирано, еда приготовлена. И это при том, что она только 16 августа родила младшего ребенка. И это было кесарево. Я сама после кесарева месяц разогнуться не могла. А у неё дома хозяйство уже вовсю идёт. Дети, конечно, одеты очень скромно, но девочки аккуратно заплетены. И такие хлопотуньи! Не какие-то запущенные, а развитые, разговорчивые. Мальчик тоже славный, вежливый. Все очень маму любят, ждут, когда к ней вернутся. Всё спрашивают: «А когда мама придёт?»

Историю с пропажей двухлетней Василисы многие местные жители приняли близко к сердцу. Когда девочка нашлась, волонтеры участвовавшие в поиске, не стали останавливаться и переключились на помощь её семье.

- Я сначала одной знакомой позвонила, та другой, так и собрали бригаду, - рассказывает Василина Пристая. - У кого-то магазин стройматериалов, кто-то сам ремонтами занимается, решили помочь Лидии по хозяйству. Люди все разные подключаются. В нашей бригаде, например, есть мужчина из той группы поиска, которые Василису нашли. Мы у них дома всю старую мебель выкинули, провели санобработку. Девушки наши поехали на машине вещи собирать. Столько людей отзывчивых! Мы решили, что поможем ей, научим жить правильно. Ей, правда, очень не просто с пятью детьми. И вы знаете, как она рыдала, пока малышку не нашли! Я очень надеюсь, дай бог, чтоб следственный комитет ей детей оставил. Они так её любят!

Волонтеры выбросили из квартиры старые вещи. Фото vk.com/vasilisatarnoga

Ремонт уже начат. Фото vk.com/vasilisatarnoga

Накануне волонтеров очень порадовала новость о том, что Василиса наконец встретилась с мамой. Лидия Пекур приехала в Вологду в больницу к малышке. Пост об этом появился в группе Тарногская Новостная Лента.

Волонтеры рассказывают, что многие люди с момента пропажи Василисы предлагали помочь деньгами, но они предпочитают помогать делами и вещами.