В Вологде подложное голосование на одном из участков посчитали «технической ошибкой»

18.10.2019 [Общество]
В Вологде подложное голосование на одном из участков посчитали «технической ошибкой»

В следственном управлении СК России по Вологодской области отказались возбуждать уголовное дело по поводу инцидента на избирательном участке № 988 в Вологде, который произошел 8 сентября. Речь идет о досрочном голосовании от лица другого человека.

Напомним, 8 сентября прошли выборы губернатора и депутатов Вологодской гордумы.  Участок № 988 работал по адресу Северная, 17. Когда вологжанка Юлия Смирнова пришла туда в день выборов в 19.30 (ред. – голосование проводилось до 20.00), она обнаружила, что в списке избирателей сделана запись о ее досрочном голосовании 28 августа в 19.30.  При этом в тот день Юлия на участок не приходила.

Вологжанка написала заявление в полицию. В ходе проверки подтвердилось, что Юлия Смирнова 28 августа голосовать не приходила. Однако председатель избиркома № 988 Светлана Сонина сказала следователю, что это она внесла запись о досрочном голосовании, пояснив, что это была техническая ошибка.

Напомним, при голосовании нужен паспорт. То есть председатель где-то взяла паспортные данные Юлии, внесла их, проголосовала за нее, а потом "списала" все на техническую ошибку?

В итоге инцидент посчитали административным правонарушением по ч.1 ст.5.22 КоАП ПФ. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подписала следователь следственного отдела по г. Вологде СУ СК РФ по Вологодской области, капитан юстиции Наталья Салатаева.

Напомним, участок № 988 находится на территории округа 15, где от «Единой России» баллотировался Дмитрий Наумов, который выиграл выборы, от КП РФ - Сергей Городишенин.

Похожий инцидент в день выборов произошел в участковой избирательной комиссии № 310 по округу № 14. Там тоже не возбудили уголовного дела.

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Тэги: выборы, нарушения
Сюжет: выборы 2019
Фото Сергея Городишенина

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