Шесть минут на человека: жители просят внести в Книгу рекордов Гиннесса Ломоватскую избирательную комиссию

Евгения Сибирцева

На сайте Change.org появилась петиция, в которой просят внести в Книгу рекордов Гиннесса Ломоватскую избирательную комиссию. Речь идет об УИК № 125 в поселке Ломоватка Великоустюгского района. Судя по итогам выборов губернатора Вологодской области, 8 сентября около трети проживающих в поселке внезапно не смогли прийти на избирательный участок, а членам избиркома понадобилось менее семи минут, чтобы навестить каждого их них.

За эти сверхъестественные способности авторы петиции назвали членов УИК № 125 «волшебниками из Ломоватки».

- В неходячей Ломоватке, что в Великоустюгском районе, скороходы состоящие в избирательной комиссии побили все мыслимые и не мыслимые рекорды в скорости предоставления услуг. В день выборов почти каждый третий житель оказался не ходячим (т.е. больным). За 360 минут чудотворцы из комиссии смогли навестить почти 200 человек. Получается, что они просто передвигались в пространстве, оказываясь у нового "больного", менее чем через 2 минуты. Но и здесь простым смертным не понять, как за доли секунд, принять заявление, выдать бюллетень, занести в реестр, проголосовать (на всё это уходит не менее 5 минут) - для всех это останется загадкой, - сообщают авторы петиции (ред. - орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Видимо, авторы петиции исходили из того, что члены УИКа ходили по домам, начиная с 14:00 — время, когда закончился прием заявлений на голосование на дому. На самом деле начать посещать избирателей заседающие в комиссии могли с 8 часов утра, но даже в этом случае скорость сбора бюллетеней просто фантастическая.

Об этом пишут в соцсети и жители района:

- 2 ящика положены на наш участок, на каждый ящик, соответственно, пришлось - 106 человек. выборы длятся 12 часов, т.е 720 минут, делим 720 на 106, на каждого избирателя приходится - 6.79 минуты, т.е меньше 7 минут, и это при условии, что сразу с 8 утра и до 20 вечера непрерывно 2 члена с решающим голосом посещали избирателей. Здесь не учтено время на передвижение, хоть пешим, хоть авто способом, здесь не учтено время на смену членов комиссии, наблюдателей и членов с совещательным правом, а ведь ещё нужно время на справление естественных потребностей - люди -не роботы. а ещё нужно зайти, снять обувь, разъяснить всё человеку, выполнить процедуры по голосованию, снова обуться.., - отмечает Людмила Ипатова (ред. - орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Председателем ТИК Великоустюгского района является Светлана Полицинская, председателем УИК № 125 в Ломоватке - Людмила Уварова (ред. - включить ее в состав комиссии предложило Великоустюгское местное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"). К слову, Ломоватка - родной поселок главы Великоустюгского района Александра Кузьмина, баллотировавшегося на этот пост от "Единой России".

NewsVo проверил информацию о голосовавших в Ломоватке на сайте избиркома по Вологодской области. Действительно, 8 сентября в поселке проголосовали на дому 212 человек (!). В списке избирателей там значится всего 689 человек. Из них на участки пришли 287. За действующего губернатора, согласно протоколу, отдали голос 78% голосовавших, что гораздо больше среднего показателя по области.

Скриншот с сайта избиркома по Вологодской области.

Согласно ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", голосовать на дому могут заболевшие или люди с инвалидностью, которые не могут выйти из дома. При этом они должны подать заявления с просьбой проголосовать дома не позднее, чем за 6 часов до окончания голосования (ред. - в данном случае до 14:00). Во всех остальных случаях члены УИК не имеют права приходить к избирателям на дом. Очевидно, что в Ломоватке нет такого количества жителей с ограниченными возможностями передвижения из-за инвалидности. Получается, большинство из этих 212 избирателей заболели? Но тогда в поселке была бы зафиксирована эпидемия, а таких данных на сайте Роспотребнадзора по Вологодской области нет.

Практика показывает, что процент желающих проголосовать на дому обычно гораздо меньше, а на их обход требуется намного больше времени. Например, на выборах президента в 2018 году на одном из участков Омска членам комиссии потребовалось больше четырех часов, чтобы обойти 30 человек:

- Голосовать на дому можно, если человек болен, пожилой или инвалид. Правда, придется сообщить об этом в УИК заранее. В 2017 году, на выборах в горсовет Омска, на нашем участке было всего пять таких заявок. Мы справились быстро. Но на президентских выборах в 2018 число желающих выросло до тридцати. Мы вышли в 15:00, а вернулись после 19:00, когда до закрытия участка оставалось уже меньше часа. По квартирам с ящиком я ходил не один. По правилам голосование вне помещения проводят как минимум два члена избирательной комиссии. С ними идет полицейский или сотрудник ЧОПа. Кроме того, могут присоединиться и наблюдатели, - рассказывает Алексей Кашников, член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Пораженные таким количеством «неходячих» избирателей в Ломоватке и аномальной быстротой передвижения членов УИК, жители просят внести это достижение в Книгу рекордов Гиннесса:

- Члены Ломоватской избирательной комиссии показали всей стране, даже всему миру, как надо быстро реагировать на просьбы простых людей. Ведь по нормативам время приезда спецслужб: - скорая помощь - 20 мин., - пожарная - 10 мин., полиция - 20 мин.!!! Ломоватские скороходы заслуживают внесения их достижения в книгу рекордов Гиннесса!!!

А вот избиркому по Вологодской области происходящее в Ломоватке странным не показалось - никаких нарушений они не заметили: