Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов

Олег Кувшинников, действующий губернатор Вологодской области, выдвинутый партией «Единая Россия», выиграл выборы главы региона с результатом в 60,79% голосов. При этом, по данным областного избиркома, явка на губернаторских выборах составила 40,52%.

Ближайший конкурент Олега Кувшинникова — Ольга Ширикова от партии «ЛДПР» набрала 25,18% голосов. На третьем месте Маргарита Савоськина, выдвинутая партией «Справедливая Россия» с результатом в 7,81% голосов. Два остальных кандидата набрали менее 2% голосов: у Алексея Рылеева от партии «Родина» 1,92%, у Вадима Петриенко от «Народного альянса» — 1,53%.

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