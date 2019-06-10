Дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому округу пройдут 8 сентября

Избирательная комиссия Вологодской области назначила дополнительные выборы депутата законодательного собрания Вологодской области по по Грязовецкому одномандатному избирательному округу №13. В этот избирательный округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы.



Ранее интересы жителей округа в законодательном собрании области представлял депутат Валерий Соловей. Он досрочно прекратил полномочия с 30 марта этого года, сообщает сайт правительства Вологодской области.



Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Ранее Newsvo сообщал, что в этот же день жители Вологодской области выберут губернатора.