Выборы губернатора Вологодской области в 2019 году пройдут 8 сентября

В Вологодской области официально утвердили дату выборов губернатора в 2019 году: 8 сентября. Соответствующее решение было принято сегодня на сессии законодательного собрания региона.

В сентябре 2019 года в Вологде также должны пройти выборы депутатов городской думы. Их дату официально назначает муниципальный парламент, но ранее заявлялось, что эти выборы пройдут в один день с губернаторскими.