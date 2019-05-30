Выборы губернатора Вологодской области в 2019 году пройдут 8 сентября
30.05.2019 [Общество]
В Вологодской области официально утвердили дату выборов губернатора в 2019 году: 8 сентября. Соответствующее решение было принято сегодня на сессии законодательного собрания региона.
В сентябре 2019 года в Вологде также должны пройти выборы депутатов городской думы. Их дату официально назначает муниципальный парламент, но ранее заявлялось, что эти выборы пройдут в один день с губернаторскими.
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