Выборы губернатора Вологодской области в 2019 году пройдут 8 сентября

30.05.2019 [Общество]

В Вологодской области официально утвердили дату выборов губернатора в 2019 году: 8 сентября. Соответствующее решение было принято сегодня на сессии законодательного собрания региона.

В сентябре 2019 года в Вологде также должны пройти выборы депутатов городской думы. Их дату официально назначает муниципальный парламент, но ранее заявлялось, что эти выборы пройдут в один день с губернаторскими.

Тэги: выборы, губернатор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу
Из администрации Вологды уволили сотрудника, подготовившего в мае ответ об «отсутствии снежных валов»
В Вологде следователи занялись случаем в школе № 3, где второклассник угрожал однокласснику и учителю
В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства
Пирожки по пять рублей и бесплатная рассада: как вологжан пытаются завлечь на праймериз "Единой России"
В Вологде арестованы юристы Федотов и Бритвин, подозреваемые в уничтожении вещдоков
Приставы арестовали квартиру, гараж и «BMW» осужденного за взятки экс-замгубернатора Вологодской области
На фотоаппарат для администрации Великоустюгского района потратили 193 тысячи рублей
В Санкт-Петербурге протестируют произведенный в Вологде электробус «Сириус»
"Магистраль" отремонтировала дорогу в Вологде, посыпав ее щебнем поверх асфальта
29.05.2019 [Общество]

Родители опасаются за безопасность детей во Фрязиновском парке в Вологде: там торчат куски арматуры

1695
0
30.05.2019 [Общество]

Суд выпустил экс-замглаву Вологды Алексея Осокина из-под домашнего ареста

1236
0
28.05.2019 [Общество]

В Вологде пятый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи

1556
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители опасаются, что строительство ЦК Алексея Мордашова испортит экологию Волги
Областной суд отклонил иск Минюста о ликвидации вологодского общественного движения «Вместе»
Выборы губернатора Вологодской области в 2019 году пройдут 8 сентября
В Татарстане отменили штраф за баннер с надписью про Путина
В Вологде отремонтируют пешеходный мост через реку Содему
В Вологодской области врачам будут компенсировать стоимость обучения в ординатуре
Американский фотограф и историк Уильям Брумфилд прочитает лекцию в Вологде
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

1828
0
30.05.2019 [БлогоVO]

Свобода слова в любимой Родине с каждым днем рулит все больше

67
0
23.05.2019 [Обзор Прессы]

Путин разморозил зарплаты чиновникам Кремля и Белого дома

1097
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика