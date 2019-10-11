В Вологодской области выросло количество ДТП с участием общественного транспорта

11.10.2019 [Происшествия]

В Вологодской области за год на 4,4% выросло количество ДТП с участием пассажирского транспорта. В январе-сентябре в регионе произошло 46 таких аварий, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Череповцу.

Количество пострадавших в ДТП с общественным транспортом увеличилось на 35,4% ( с 48 человек в 2018 году до 65 человек в 2019). Из общего количества аварий 71,4% произошли при осуществлении регулярных городских перевозок, 8,2% - на пригородных маршрутах, 4,1% - на междугородних. 

- Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий связаны с падением пассажиров в салоне автобуса (46,9%), наездом автобусов на пешеходов на пешеходных переходах (16,3%), столкновением автобусов с другими ТС (18,4%), съездом автобусов в кювет (12,2%), зажатием пассажиров в дверях автобуса (6,1%), - говорится в сообщении отдела ГИБДД,

Чаще всего причинами аварий становятся несоблюдение водителями автобусов безопасного скоростного режима (55,1%), не предоставление преимущества в движении пешеходам (12,2%), несоблюдение безопасной дистанции (10,2%), нарушение правил посадки и высадки пассажиров, не предоставление преимущества в движении другому  автомобилю и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее NewsVo сообщал, что 14 сентября в Кирилловском районе рейсовый автобус съехал в кювет: травмы получили две женщины и один мужчина. ДТП произошло на 55 км автодороги Воскресенское — Иванов Бор — Кириллов. 22 августа на остановке возле дома № 75 по улице Ленинградской в Вологде в дверях зажало 15-летнюю девочку. В Череповце 5 сентября трамвай сбил 85-летнюю пенсионерку. 

 

 

 

Тэги: ДТП, автобусы

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