В Вологодской области выросло количество ДТП с участием общественного транспорта

В Вологодской области за год на 4,4% выросло количество ДТП с участием пассажирского транспорта. В январе-сентябре в регионе произошло 46 таких аварий, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Череповцу.

Количество пострадавших в ДТП с общественным транспортом увеличилось на 35,4% ( с 48 человек в 2018 году до 65 человек в 2019). Из общего количества аварий 71,4% произошли при осуществлении регулярных городских перевозок, 8,2% - на пригородных маршрутах, 4,1% - на междугородних.

- Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий связаны с падением пассажиров в салоне автобуса (46,9%), наездом автобусов на пешеходов на пешеходных переходах (16,3%), столкновением автобусов с другими ТС (18,4%), съездом автобусов в кювет (12,2%), зажатием пассажиров в дверях автобуса (6,1%), - говорится в сообщении отдела ГИБДД,

Чаще всего причинами аварий становятся несоблюдение водителями автобусов безопасного скоростного режима (55,1%), не предоставление преимущества в движении пешеходам (12,2%), несоблюдение безопасной дистанции (10,2%), нарушение правил посадки и высадки пассажиров, не предоставление преимущества в движении другому автомобилю и проезд на запрещающий сигнал светофора.

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