В Кирилловском районе автобус съехал в кювет: три человека пострадали

В Кирилловском районе рейсовый автобус съехал в кювет: травмы получили две женщины и один мужчина. ДТП произошло сегодня, 14 сентября, около 14.50 на 55 км автодороги Воскресенское — Иванов Бор — Кириллов.

По предварительной информации областного УМВД, рейсовый автобус «Хенде», под управлением 58-летнего мужчины двигался по маршруту Вытегра — Кириллов — Череповец. Из-за возникшей во время движения поломки транспортное средство съехало в кювет.

— В момент ДТП в автобусе находилось 19 взрослых и 1 ребенок. Травмы получили 2 женщины и 1 мужчина, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства аварии устанавливаются.