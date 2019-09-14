В Кирилловском районе автобус съехал в кювет: три человека пострадали

14.09.2019 [Происшествия]
В Кирилловском районе автобус съехал в кювет: три человека пострадали

В Кирилловском районе рейсовый автобус съехал в кювет: травмы получили две женщины и один мужчина. ДТП произошло сегодня, 14 сентября, около 14.50 на 55 км автодороги Воскресенское — Иванов Бор — Кириллов.

По предварительной информации областного УМВД, рейсовый автобус «Хенде», под управлением 58-летнего мужчины двигался по маршруту Вытегра — Кириллов — Череповец. Из-за возникшей во время движения поломки транспортное средство съехало в кювет.

— В момент ДТП в автобусе находилось 19 взрослых и 1 ребенок. Травмы получили 2 женщины и 1 мужчина, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Волонтеры делают ремонт в квартире семьи двухлетней Василисы Пекур из Тарногского района
В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
За действующего губернатора проголосовали всего 12 % жителей Вологды
Вологодского производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента
Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова
Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников
В Вологде пропала 12-летняя девочка
13.09.2019 [Общество]

В Общественной палате Вологодской области поставили под вопрос возможность изменения проекта набережной

1376
0
13.09.2019 [Происшествия]

В Великоустюгском районе ночью подожгли шестиквартирный жилой дом

1274
0
13.09.2019 [Происшествия]

В Вологде будут судить мастера, не сообщившую о том, что газовиков не пустили в квартиру на улице Карла Маркса

2316
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тотьмичка не смогла выиграть миллион в конкурсе танцевальных видео из-за внезапно изменившихся правил
В Кирилловском районе автобус съехал в кювет: три человека пострадали
Новый мост через Шексну в Череповце получил название «Архангельский»
В Общественной палате Вологодской области поставили под вопрос возможность изменения проекта набережной
Вологжанина, распространявшего рекламу сайта по продаже наркотиков, оштрафовали на 4 000 рублей
Банк «Открытие» и Русское географическое общество представляют уникальный фильм о России
«Партизанская деревня» появилась в музее парка Победы в Череповце
 


12.09.2019 [Общество]

Музей детства откроется в Вологде к Новому году

1122
0
14.09.2019 [БлогоVO]

Какая мечта у Череповца?

172
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

1527
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика