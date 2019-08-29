В Вологде девочку зажало в дверях автобуса: ГИБДД ищет очевидцев

В Вологде ГИБДД ищет очевидцев происшествия с автобусом № 48: на остановке возле дома № 75 по улице Ленинградской в дверях зажало 15-летнюю девочку.

Инцидент произошел 22 августа в 14.40. Водитель автобуса, личность которого пока не установлена, закрыл двери и начал движение от остановки, не убедившись, что все пассажиры вышли из автобуса. В дверях зажало ногу 15-летней девочка, она упала, получив травмы. После осмотра медиков ей было назначено амбулаторное лечение.

— Ведутся розыскные мероприятия, устанавливаются очевидцы данного происшествия, — сообщает отдел ГИБДД по Вологде.

Всех, у кого есть какая-либо информация по этому факту, просят позвонить по телефонам в Вологде 76 -51-30; 76-51-33; 75-50-50.