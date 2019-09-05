В Череповце 85-летняя пенсионерка попала под трамвай

В Череповце трамвай сбил 85-летнюю пенсионерку. ДТП произошло 5 сентября в 14.20 на перекрестке улицы Олимпийской и проспекта Победы.

По данным городского отдела ГИБДД, водитель трамвая совершил наезд на пожилую женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга пенсионерка была доставлена в больницу.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 августа трамвай № 8 сбил 82-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на «красный». Инцидент произошел на проспекте Победы около дома 136.