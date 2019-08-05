В Череповце трамвай сбил 82-летнюю пенсионерку

В Череповце трамвай № 8 сбил 82-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на «красный». Инцидент произошел сегодня около 8.20 на проспекте Победы около дома 136.

— По предварительным данным, женщина 1975 г. р., управляя трамваем, допустила наезд на пешехода 1937 г.р, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным официального сайта мэрии Череповца, пожилая женщина попала под трамвай из-за того, что переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерка с подозрением на сотрясение головного мозга доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Newsvo сообщал, что в апреле 2019 года на улице Комсомольской у дома № 15 в Череповце трамвай сбил 10-летнего мальчика. Ребенок тоже нарушил ПДД, перебегая дорогу на на запрещающий сигнал светофора, и трамвай сбил его при повороте налево.