В Череповце трамвай сбил 82-летнюю пенсионерку

05.08.2019 [Происшествия]

В Череповце трамвай № 8 сбил 82-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на «красный». Инцидент произошел сегодня около 8.20 на проспекте Победы около дома 136.

— По предварительным данным, женщина 1975 г. р., управляя трамваем, допустила наезд на пешехода 1937 г.р, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным официального сайта мэрии Череповца, пожилая женщина попала под трамвай из-за того, что переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пенсионерка с подозрением на сотрясение головного мозга доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Newsvo сообщал, что в апреле 2019 года на улице Комсомольской у дома № 15 в Череповце трамвай сбил 10-летнего мальчика. Ребенок тоже нарушил ПДД, перебегая дорогу на на запрещающий сигнал светофора, и трамвай сбил его при повороте налево.

Тэги: ДТП, трамвай

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