Жителя Вологды могут оштрафовать за посты в соцсети с негативной оценкой «лица, называемого „Путин“»

08.10.2019 [Общество]

В Вологде участковый отказался возбуждать дело о неуважении к власти из-за негативного поста в соцсети с фамилией Путин. Прокуратура посчитала, что отказ незаконный и через суд добилась повторного рассмотрения материалов в полиции. На ситуацию обратил внимание портал МБХ-медиа.

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте Вологодского городского суда, в июле 2019 года в полицию поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности Груздева А. А. за неуважение к институтам власти, «а также законно избранному Президенту РФ Путину В.В., премьер-министру Медведеву Д. А., министру обороны Шойгу С. К., за призывы к свержению действующей власти, публичные оскорбления всех граждан Российской Федерации».

Участковый проверил поступившее сообщение, проанализировал публикации вологжанина в соцсети и пришел к выводу, что пользователь только критиковал представителей власти, не допуская оскорбительных высказываний.

Кроме того, проведенное лингвистическое исследование показало, что на странице имеется «негативная оценка лица, называемого «Путин»», однако, высказываний, в которых негативно оценивается человек или группа лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения — не выявлено. Не было также выявлено высказываний, побуждающих к совершению действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда, ущерба. В итоге в возбуждении дела по статье ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ о неуважении к власти было отказано.

С отказом не согласилась прокуратура Вологды: зампрокурора представил в суд справку экспертного центра УМВД России по Вологодской области. Согласно этому документу, в информационных материалах, размещенных на странице вологжанина, содержится «негативная оценка лица, называемого «Путин», а картинки, выложенные в соцсети, «явно свидетельствуют о выраженных в неприличной форме оскорблениях Президента Путина В.В. и неуважение к государству».

В итоге суд посчитал отказ в возбуждении административного дела о неуважении власти незаконным.

— В нарушение ч.5 ст. 28.1 КоАП РФ в определении не указаны материалы и информация, содержащиеся на странице пользователя  в социальной сети «ВКонтакте», которые были изучены должностным лицом, отсутствует их оценка на предмет в какой форме выражена информация: приличной либо не приличной, оскорбляет данная информация либо нет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает ли данная информация неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, т. е. определение не мотивировано, — говорится в решении суда.

Решением Вологодского городского суда от 26 сентября 2019 года из-за нарушения процессуальных требований дело вернули в полицию на новое рассмотрение.

Как ранее сообщал NewsVo, в Вологодской области штрафы по 30 000 рублей по новой статье о неуважении к власти уже получили два человека: Юрий Шадрин из Верховажья и Евгений Барсуков из Великого Устюга. Барсуков признал свою вину, Шадрин — нет, его дело будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека.

Тэги: оскорбление власти, штрафы, суды, прокуратура

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