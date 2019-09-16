Жалобу по делу оштрафованного за статус о Путине в соцсети жителя Верховажья передали в ЕСПЧ

16.09.2019 [Общество]

Жалобу по делу оштрафованного за статус о Путине в соцсети жителя Верховажья Юрия Шадрина передали на рассмотрение в Европейский суд по правам человека. Об этом в своем телеграм-канале написал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как ранее сообщал NewsVo, 3 мая этого года Юрий Шадрин написал на своей странице «Путин ******* реальный, а не сказочный». Спустя несколько дней его вызвали в полицию для составления протокола по новой статье об оскорблении власти. В качестве доказательства вины мужчины ему была предъявлена экспертиза, проведенная учителем русского языка Верховажской школы Аленой Поповой. Она каким-то образом установила, что речь в статусе Шадрина идет именно о президенте РФ.

7 июня Верховажский районный суд постановил оштрафовать Юрия Шадрина на 30 тысяч рублей. Он подал апелляцию в Вологодский областной суд, однако тот оставил решение в силе. Юрий Шадрин и его юрист рассказали Newsvo, что апелляция рассматривалась с нарушениями. В частности, судья в Вологде приняла во внимание видео, которое в суде первой инстанции не фигурировало.

Друзья Юрия объявили сбор средств на оплату штрафа. В итоге, как рассказал NewsVo житель Верховажья, удалось собрать 21 800 рублей, остальные 8 200 рублей он доплатил сам.

 

Тэги: оскорбление власти, штрафы, ЕСПЧ

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