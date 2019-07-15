Жителя Великого Устюга оштрафовали за неуважение к Путину 

Ещё одного жителя Вологодской области оштрафовали по статье о неуважении к власти. Евгения Барсукова из Великого Устюга судили за комментарий, который, как посчитали правоохранительные органы, оскорбляет президента.

Поводом для административного дела стали слова в паблике «Великий Устюг Информ» от 29 апреля 2019 года. Молодой человек высказал там своё мнение под новостью с сайта Newsvo.ru о суде над местным чиновником, который позволил вырубить лес на 37 млн рублей.

«37 лямов деревянных копейки че судить человека надо п***на ****** к растрелу приговорить и всех его *********», - написал Евгений.

В качестве доказательств вины суду были предоставлены административный протокол, объяснения Барсукова, рапорты местных полицейских, сообщение о правонарушении, скриншоты, а также «протокол осмотра места происшествия от 16 мая 2019 года, объяснения Н.Д., объяснения С.Ю.».

Основываясь на этих доказательствах, суд установил, что Барсуков «совершил распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Из материалов дела следует, что Евгений Барсуков полностью признал вину. Молодого человека оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее NewsVo писал о фермере из Верховажья Юрии Шадрине, которого также оштрафовали по статье о неуважении к власти на 30 тысяч рублей за пост Вконтакте о том, что «Путин ******* реальный, а не сказочный». В суде он и его адвокат пытались доказать, что нигде не указывается, что речь идёт именно о главе государства. Однако дело было проиграно и в апелляционной инстанции. Теперь его будут рассматривать в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что друзья Юрия Шадрина объявили сбор денег на выплату штрафа.