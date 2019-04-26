В Великоустюгском районе будут судить чиновника-единоросса, который разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей

26.04.2019 [Происшествия]

В Великоустюгском районе передали в суд дело главы сельского поселения Самотовинское, который разрешил предпринимателю незаконно вырубить сосну на участке, принадлежащем государству.

- В мае 2016 года глава сельского поселения в Великоустюгском районе заключил с индивидуальным предпринимателем соглашение, по которому тот осуществил рубку сосны на лесном участке, относящемся не к землям поселения, а входящим в собственность Российской Федерации. Несмотря на то, что данное право собственности было подтверждено решением Вологодского областного суда от 13.09.2016, глава поселения не пресек порубку леса. В результате действий должностного лица государству причинен особо крупный ущерб в размере 35,7 млн. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В результате незаконной рубки государству причинен особо крупный ущерб в размере 35,7 млн рублей. Фамилия предпринимателя не называется.

Как выяснил Newsvo, в мае 2016 года пост главы сельского поселения Самотовинское занимал Сергей Жирохов (избран в 2013 году, самовыдвиженец). В сентябре 2017 года он вновь был избран на эту должность как кандидат от «Единой России».

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Изъята необходимая документация, допрошены свидетели, проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого. На время разбирательства он отстранен от работы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Тэги: черные лесорубы

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