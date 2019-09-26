Жительница Нюксенского района перевела мошенникам 2,7 млн рублей

26.09.2019 [Происшествия]

В Нюксенском районе 51-летняя женщина перевела мошенникам 2,7 млн рублей, испугавшись сообщения о попытках снять деньги с ее счета.

Потерпевшая обратилась в дежурную часть полиции и рассказала, что ей позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что с ее банковского счета пытаются списать деньги.

Злоумышленник утверждал, что сохранить сбережения можно, если перевести их на так называемый  «резервный счет». В итоге потерпевшая перевела злоумышленнику более 2 миллионов 760 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Об еще одной попытке мошенничества рассказала NewsVo жительница областной столицы. По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина, и, представившись сотрудником «Сбербанка», заявил, что кто-то из Уфы пытается снять с ее карты тысячу рублей. Неизвестный был убедителен, назвал клиентку банка по имени и отчеству, даже озвучил ее реальный адрес в Вологде. 

— Он спросил: «Вы подтверждаете эту операцию?» Я сказала, что нет. Он сказал, что может отменить перевод, но ему нужно назвать код из смс. Вскоре действительно пришла смс, что меня удивило — с номера 900 (ред. - это официальный номер Сбербанка). Номер карты я ему не называла, — рассказывает Марина Леонидовна.

После этого женщина сообщила звонившему, что она сейчас пойдет в ближайшее отделение банка и решит все вопросы на месте. Тогда мужчина забеспокоился и сказал, что в офисе компании ей помочь не смогут. Поняв, что это мошенник, вологжанка положила трубку. Звонок поступил с московского номера +74951200283.

Напомним, похожий случай произошел в Череповце, где пенсионерка, надеясь получить компенсацию за свое участие в финансовой пирамиде, взяла кредиты и перевела мошенникам около миллиона рублей. Ранее другая жительница Череповца перевела около двух миллионов рублей экстрасенсам, обещавшим вылечить ее больного родственника. 

В августе NewsVo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.

 

Тэги: карты, банки, мошенничество

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