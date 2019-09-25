Двухлетнюю девочку из Тарногского района, которая два дня провела в лесу, выписали из больницы

25.09.2019 [Общество]

Двухлетняя девочка, которая в начале сентября потерялась и двое суток провела в лесу, наконец вернулась домой. Накануне вечером, 24 сентября, Василису Пекур выписали из областной детской больницы.

К этому времени группа неравнодушных жителей Тарноги и близлежащих населенных пунктов сделала дома у семьи Пекур ремонт, обновила мебель, установила вместо титана обогреватель и душевую кабинку, поменяла газовое оборудование. NewsVo писал, что десятки людей захотели помочь этой семье. Они отдавали вещи, присылали деньги, привозили стройматериалы и сами делали ремонт.

Как ранее сообщал NewsVo, ребенок пропал в селе Красном Тарногского района днем 4 сентября. 29-летняя мать ненадолго оставила двухлетнюю Василису в песочнице вместе с 6-летней и 4-летней сестрами, а когда вернулась, девочки там уже не было. Поиски ребенка шли двое суток, в них принимали участие около 400 человек — полиция, следователи СКР, волонтеры, местные жители. В итоге 6 сентября Василиса была найдена в лесу примерно в километре от места пропажи. В состоянии средней тяжести, с переохлаждением и обезвоживанием, ее на вертолете доставили в областную больницу. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Волонтеры торопились завершить ремонт до момента выписки девочки из больницы, они отмечают, что возвращение Василисы домой стало для всех них большим праздником.

Вопрос об изъятии детей из семьи пока не решен. Известно, что в данный момент к маме вернулись Василиса и ее новорожденная сестра Ася. Трое остальных детей сейчас в санатории. 

 

Фото: так квартира Пекур выглядит сейчас

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