В полиции Вологды отказались возбуждать уголовное дело из-за слова «ханурики» на сайте NewsVo

В полиции отказались возбуждать уголовное дело о клевете в отношении нашего издания из-за слова «ханурики» в посте из рубрики «БлогоVo». Об этом NewsVo сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, пост «Работы на набережной опять начались?» из группы градозащитного движения «Настоящая Вологда» был размещен на нашем сайте 18 июня. В нем говорилось, что вместо того, чтобы срезать незаконный ростверк (бетонную отмостку выше проекта), некие «ханурики» делают на ней деревянную опалубку для камней и бетона.

По словам сотрудников полиции, которые 2 июля пришли в редакцию Newsvo для получения объяснений, сразу 14 сотрудников «Магистрали» посчитали, что слово «ханурики» в данной публикации относится именно к ним. В своих заявлениях, написанных, как под копирку, они указали, что это клевета, распространенная СМИ (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По нашим данным, среди этих заявлений одно было от руководителя "Магистрали" Павла Волкова.

Юристы и лингвисты пояснили NewsVo, что говорить о распространении клеветы посредством слова «ханурики» нельзя, так как оно оценочно и практически не несет фактуальной информации. Между тем, под клеветой понимается именно распространение сведений, а не оценки.

Добавим, что позже в полицию было подано еще одно заявление от «Магистрали». Оно касалось новости Newsvo о том, что на улице Предтеченской рабочие кладут асфальт прямо в лужу*. Newsvo писал, что, по данным сайта госзакупок, контракт на ремонт улицы Предтеченской на участке от моста 800-летия до Мира выиграло ООО "Магистраль". По этому заявлению полицейские также отказались возбуждать уголовное дело.

Напомним, что ООО «Магистраль» часто становилось "героем" новостей и статей на Newsvo, и не только из-за работ по берегоукреплению набережной, которые вызывают возмущение многих жителей Вологды.

В субботу 21 сентября очевидцы сообщили, что на набережной в Вологде возобновились незаконные работы, хотя с 22 июля на их проведение был наложен мораторий.

* В администрации Вологды тогда не ответили на вопрос NewsVo, какая именно фирма выполняла работы на этом участке. Позже прокуратура города проинформировала, что это было ООО «Строительные технологии», и что укладка асфальта действительно была проведена с нарушениями.